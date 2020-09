1 set 2020 20:10

L’ARIA DIVENTA ELETTRA (LAMBORGHINI) – “CHI”: A POCHI GIORNI DALLE NOZZE CON IL DJ E PRODUTTORE AFROJACK L’EREDITIERA SCEGLIE L’ABITO DA SPOSA CON ENZO MICCIO IN UN ATELIER NAPOLETANO - HO SCELTO UN ABITO FANTASTICO. SOLO CHE DEVO STARE A DIETA PER UN MESE ESATTO. E DOPO RACCONTERÒ LA MIA VITA IN UNA SERIE TV PER REAL TIME. SARÀ UNA BOMBA”...