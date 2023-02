9 feb 2023 09:14

L’ARTIGLIATA DI AMADEUS AL CDA DELLA RAI CHE HA FRIGNATO PER NON ESSERE STATO INFORMATO SULLA PRESENZA DI MATTARELLA A SANREMO: “PER ME È QUALCOSA CHE VALORIZZA L'INTERA AZIENDA RAI, AL LORO POSTO DIREI GRAZIE A CHIUNQUE ABBIA FATTO IN MODO CHE IL PRESIDENTE FOSSE ALL'ARISTON. INVECE DI COLPEVOLIZZARLO ANDREI A STRINGERGLI LA MANO” - LA PRESENZA DI MATTARELLA E' STATA TENUTA RISERVATA SU RICHIESTA DEL COLLE