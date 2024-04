L’ATTO DI ACCUSA DI FRANCO DI MARE CONTRO SALINI E FUORTES! IL GIORNALISTA, CHE HA RIVELATO DA FAZIO DI AVERE UN MESOTELIOMA CHE AVREBBE CONTRATTO DURANTE LE MISSIONI DI GUERRA SEGUITE DA INVIATO PER LA RAI DENUNCIA DI NON AVER ANCORA OTTENUTO LO “STATO DI SERVIZIO”, CIOÈ LA CERTIFICAZIONE DELLE MISSIONI EFFETTUATE, SULLA BASE DELLE QUALI RICOSTRUIRE LA DIAGNOSI E CHIEDERE I DANNI, NONOSTANTE LE SOLLECITAZIONI A SALINI E FUORTES - LA PRATICA SAREBBE FERMA ALL’INAIL, L’ENTE CHE DOVREBBE CERTIFICARE IL NESSO CAUSALE TRA LE TRASFERTE E L’INSORTA MALATTIA – GLI ATTUALI VERTICI RAI SI DICONO “PRONTI A COLLABORARE”

Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera” - Estratti

franco di mare a che tempo che fa 2

«Vicinanza umana e disponibilità». È quanto esprimono l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e il direttore Giampaolo Rossi nei confronti di Franco Di Mare, all’indomani della denuncia del giornalista, raccolta dal Corriere e da Che tempo che fa sul Nove. L’ex direttore di Rai3 e conduttore di Frontiere ha rivelato, domenica, la sua malattia: un mesotelioma che avrebbe contratto durante le missioni di guerra, seguite da inviato per la Rai, entrando in contatto con l’amianto.

Di Mare ha denunciato il disinteresse dei vertici Rai, riferendosi «a tutti i gruppi dirigenti, non quello attuale, ma quello precedente, quello precedente ancora». Un’accusa rivolta all’ad Fabrizio Salini, in carica dal 2018 al 2021, e poi all’ad Carlo Fuortes, dal 2021 al 2023. E ai loro responsabili del Personale e del Legale, rispettivamente Felice Ventura e Francesco Spadafora, ancora oggi al loro posto.

FRANCO DI MARE - LE PAROLE PER DIRLO

Il giornalista denuncia di non aver ancora ottenuto lo «stato di servizio», cioè la certificazione delle missioni effettuate, sulla base delle quali ricostruire la diagnosi e chiedere i danni. Salini e Fuortes non intervengono ufficialmente sulla vicenda

(...)

Ricostruendo la vicenda, risulta che Salini fosse venuto a conoscenza della situazione intorno al maggio 2021, quando la malattia di Di Mare era appena emersa. L’ad era in scadenza a luglio ma, secondo quanto riferisce chi gli ha parlato ieri, Salini si sarebbe detto certo che la Rai abbia subito fatto la propria parte correttamente. Nel 2021 Franco Di Mare conduceva Frontiere su Rai3, programma confermatogli da Fuortes anche dopo il pensionamento, e proseguito fino al maggio 2023. Anche Fuortes avrebbe ammesso un paio di sollecitazioni dirette di Di Mare nel suo biennio, rispetto alle quali avrebbe rimesso la pratica agli uffici di competenza.

franco di mare a che tempo che fa 3

La ricostruzione di quanto è accaduto è alle cure adesso di Sergio e Rossi, che ieri, insieme, hanno comunicato di essere «venuti a conoscenza solo ieri sera (domenica per chi legge, ndr ) della drammatica vicenda di Franco Di Mare, al quale esprimono tutta la propria vicinanza umana e assicurano la loro disponibilità a fare tutto il possibile per consentire al giornalista di ricostruire quanto da lui richiesto».

fabrizio salini foto di bacco

Dunque, gli accertamenti sono in corso. Dalle prime parziali ricostruzioni, risulterebbe che la pratica avrebbe superato la fase che compete alla Rai, e sarebbe ferma all’Inail, l’ente che dovrebbe certificare il nesso causale tra le trasferte e l’insorta malattia. Quanto invece alla richiesta di transazione, avviata intanto dai legali di Di Mare nei confronti della Rai, prima di conoscere l’esito della pratica, sarebbe stata sospesa dall’azienda in attesa della certificazione Inail, senza la quale non potrebbe avviare alcuna liquidazione per non rischiare di incorrere nel danno erariale.

franco di mare a che tempo che fa 4 carlo fuortes foto di bacco franco di mare a che tempo che fa 1