L’ENNESIMA FIGURA DI PALTA INTERNAZIONALE PER GIORGIA MELONI – LA STAMPA ESTERA (“THE GUARDIAN”, "LE MONDE" E "LA VANGUARDIA") SI OCCUPA DELL’AFFAIRE SCURATI: "L'ITALIA SI STA ORBANIZZANDO" - LO SCRITTORE, IL CUI INTERVENTO PREVISTO SULLA RAI IL 25 APRILE E’ STATO CENSURATO DALLA RAI MELONIANA, SI SFOGA: "LI HA FATTI INFURIARE IL PASSAGGIO IN CUI CRITICO I LEADER ITALIANI POST-FASCISTI PER NON AVER RIPUDIATO IL PASSATO" - “LE MONDE” RANDELLA LA DUCETTA: “HA VOGLIA DI RIVALSA CONTRO LA CULTURA DELLE RESISTENZA...”

1 - UNO SCRITTORE ITALIANO ACCUSA L'EMITTENTE DI STATO DI AVER CENSURATO UN MONOLOGO ANTIFASCISTA

Traduzione dell’articolo di Angela Giuffrida per www.theguardian.com

ANTONIO SCURATI A LA REPUBBLICA DELLE IDEE

Un autore italiano ha accusato la Rai di censura dopo che la messa in onda del suo monologo antifascista è stata interrotta, in quella che ha definito la "dimostrazione definitiva" dei presunti tentativi del governo di Giorgia Meloni di esercitare il proprio potere sull'emittente di Stato.

Antonio Scurati avrebbe dovuto leggere il monologo in occasione della festa nazionale del 25 aprile, che celebra la liberazione dell'Italia dal fascismo, nel talk show di Rai 3 Chesarà sabato sera. Ma mentre si preparava a partire per Roma, ha ricevuto una nota dalla Rai che gli comunicava che la sua apparizione era stata annullata "per motivi editoriali".

POST DI GIORGIA MELONI SUL CASO SCURATI

Scurati è noto in Italia per i suoi libri sul dittatore, Benito Mussolini, e sul periodo fascista. La cancellazione del suo monologo ha provocato una dura reazione da parte dei giornalisti Rai, dei colleghi autori e dei leader dell'opposizione.

Il suo discorso faceva riferimento a Giacomo Matteotti, oppositore politico di Mussolini assassinato da sicari fascisti nel 1924, e ad altri massacri del regime. Conteneva anche un paragrafo in cui criticava i leader italiani "post-fascisti" per non aver "ripudiato il loro passato".

"Senza dubbio è questo che li ha fatti infuriare", ha dichiarato Scurati al Guardian. "E anche per quello che rappresento e sostengo nei miei libri... [che] c'è una continuità tra il fascismo di Mussolini e i nazionalisti populisti in Europa".

ANTONIO SCURATI E MAURIZIO MOLINARI

Il direttore della Rai, Paolo Corsini, ha negato che il monologo fosse stato censurato, dichiarando che era in corso un'indagine "di natura economica e contrattuale", lasciando intendere che il discorso era stato cancellato a causa del compenso "più alto del previsto" richiesto da Scurati.

Lo scrittore ha dichiarato che il suo compenso era stato concordato e il contratto firmato prima della messa in onda del monologo. "Il compenso era perfettamente in linea con quelli corrisposti agli autori... Era lo stesso del passato, quando non c'erano problemi".

giorgia meloni

Per solidarietà, Serena Bortone, che presenta Chesarà, ha letto il monologo in trasmissione. È stato anche pubblicato integralmente da diversi giornali e siti web italiani.

La Meloni, il cui partito Fratelli d'Italia ha origini neofasciste, è salita al potere nell'ottobre 2022 con una coalizione che comprendeva la Lega di estrema destra e Forza Italia del defunto Silvio Berlusconi.

Durante la campagna elettorale, Meloni ha affermato che i partiti di destra hanno "consegnato il fascismo alla storia da decenni". Tuttavia, Scurati ha sostenuto nel suo monologo che quando è stata costretta a parlare di fascismo in occasione di anniversari storici, la Meloni si è "ostinatamente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista d'origine", ad esempio attribuendo la responsabilità della persecuzione degli ebrei da parte del regime di Mussolini e di altri massacri alla sola Germania nazista.

giorgia meloni a potenza

La Meloni ha risposto pubblicando l'intervento sulla sua pagina Facebook, attaccando Scurati e accusando la sinistra di "gridare al regime".

"La Rai ha risposto semplicemente rifiutandosi di pagare 1.800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo", ha detto. "Non so quale sia la verità, ma pubblicherò volentieri il testo del monologo (che spero di non dover pagare) per due motivi: 1) Chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico non chiederà mai che venga censurato qualcuno. Nemmeno quelli che pensano che la loro propaganda contro il governo debba essere pagata con i soldi dei cittadini. 2) Perché gli italiani possono giudicare liberamente i suoi contenuti".

antonio scurati

Da quando è salito al potere, il governo Meloni è stato accusato di aver esercitato sempre più il suo potere sulla Rai, escludendo dirigenti o conduttori televisivi con posizioni di sinistra. La settimana scorsa la Commissione europea è stata sollecitata a indagare sui presunti tentativi del governo di trasformare l'emittente in un "megafono" per i partiti al governo prima delle elezioni europee.

Meloni è stata accusata di cercare di influenzare altri settori della stampa e di colpire con azioni legali i giornalisti che criticano il governo. Un politico di Fratelli d'Italia ha recentemente proposto di inasprire le pene per la diffamazione, prevedendo pene detentive da due a tre anni.

paolo corsini

Elly Schlein, leader del partito democratico di centro-sinistra, ha dichiarato: "Il caso Scurati è grave; la Rai è il megafono del governo". Carlo Calenda, leader del partito centrista Azione, ha dichiarato: "Mettere a tacere uno scrittore per aver detto cose sgradevoli sul governo è semplicemente inaccettabile".

Scurati ha detto di aver ricevuto la solidarietà di molti autori e giornalisti che altrimenti avrebbero avuto paura di parlare contro il governo.

"Questo episodio è la dimostrazione definitiva, perché ha finalmente suscitato la rivolta di altri scrittori, intellettuali e giornalisti che finora erano rimasti in silenzio", ha detto. "Questo governo lancia violenti attacchi personali contro di voi per aver parlato, nel mio caso [che] ho chiesto troppi soldi".

2 - FRANCIA, LE MONDE SUL CASO SCURATI: “MELONI HA VOGLIA DI RIVALSA CONTRO LA CULTURA DELLA RESISTENZA”

Estratto dell’articolo di Anais Ginori per www.repubblica.it

giorgia meloni cinque minuti.

“Censura. Nel giro di ventiquattro ore, il termine è entrato a far parte del dibattito pubblico italiano”. Le Monde dedica un articolo al caso Scurati-Rai, spiegando che lo scrittore, noto anche in Francia per la serie di romanzi su Benito Mussolini, “avrebbe dovuto leggere, per commemorare la liberazione dell'Italia il 25 aprile 1945, un testo che denunciava l'incapacità della destra al potere di ritrovarsi su una base antifascista”.

Allan Kaval, il corrispondente a Roma del quotidiano della sera, nota che il "movimento da cui proviene Giorgia Meloni vede la memoria della Resistenza come parte di una egemonia culturale di sinistra che l'ha tenuta ai margini del mondo politico e da cui esprime, attraverso i suoi discorsi, un certo desiderio di rivalsa”.

antonio scurati

Le Monde cita nell'articolo anche una reazione di Scurati. "Il governo continua a voler riscrivere la storia e a imporre la sua egemonia sul Paese con la forza e la leva politica", denuncia lo scrittore nel giornale francese. “Questa vicenda - continua Scurati su le Monde - rivela che la sua concezione del potere non è esattamente dittatoriale, ma è effettivamente autoritaria, mirando a instaurare una democrazia illiberale alla Orban, che è la negazione della vera democrazia".

antonio scurati

La "voglia di rivalsa” del governo, come scrive il quotidiano di Parigi, “si riflette nella nomina di sostenitori a posizioni chiave nelle principali istituzioni culturali e nell'acquisizione della Rai”. “Se il servizio pubblico radiotelevisivo è stato istituzionalmente soggetto all'influenza dei partiti politici fin dagli anni Settanta - prosegue il corrispondente Kaval - il desiderio dell'attuale governo di utilizzarlo per attuare una "nuova narrazione" nazionale e conservatrice è qualcosa di nuovo”. [...]

3- SCURATI-RAI, IL CASO FINISCE SULLA STAMPA ESTERA: DA EL PAIS A VARIETY IL GIUDIZIO È UNIVOCO. “L’ITALIA SI STA ORBANIZZANDO”

Estratto dell’articolo di Ugo Leo per www.lastampa.it

giorgia meloni bruno vespa cinque minuti

La notizia della censura del monologo dello scrittore Antonio Scurati da parte della Rai è andato ben oltre i confini italiani. Sono decine i quotidiani, riviste e settimanali che si sono occupati del caso, dal Guardian a Variety, da Le Monde a El Pais.

Proprio il quotidiano di Madrid sottolinea che «non è la prima volta che l'indipendenza della televisione pubblica durante il mandato di Giorgia Meloni viene messa in discussione, e crescono le critiche per le pressioni politiche che il governo starebbe esercitando».

PAOLO CORSINI - ATREJU

Il Guardian cavalca la linea del giornale spagnolo e sottolinea come «l'amministrazione Meloni è stata anche accusata di cercare di influenzare altri settori della stampa e di colpire con azioni legali i giornalisti che criticano il governo».

Le Monde intervista Scurati e l’autore racconta al corrispondente del quotidiano francese Allan Kaval che «questo governo continua a voler riscrivere la storia e a imporre la sua egemonia sul Paese con la forza e la leva politica. Questa vicenda rivela che la sua concezione del potere non è esattamente dittatoriale, ma è effettivamente autoritaria, mirando a stabilire una democrazia illiberale alla Orban, che è la negazione della vera democrazia». […]

POST DI GIORGIA MELONI SUL CASO SCURATI

La Vanguardia di Barcellona non si discosta dall’idea che gli altri quotidiani si sono fatti riguardo al caso Scurati e il ruolo della politica nel controllo della Rai. […]