L’ENNESIMO FLOP DELLA RAI PROSCIUTTO E MELONI - LA SECONDA PUNTATA DEL PROGRAMMA DI CAMILA RAZNOVICH, MACONDO, SU RAI3 SI È ARENATA ALL'1.4% DI SHARE NELLA PRESENTAZIONE E AL 2.3% NEL PROGRAMMA VERO E PROPRIO – AL SUO POSTO SAREBBE DOVUTO ANDARE IN ONDA LO “SGOMORRATO” ROBERTO SAVIANO, CON “INSIDER”. LUI, NELLE QUATTRO PUNTATE TRASMESSE DA FEBBRAIO A MARZO 2022, NON ERA MAI SCESO SOTTO GLI 817MILA SPETTATORI, PIÙ DEL DOPPIO DI CAMILA RAZNOVICH CHE IERI NE HA RACIMOLATI SOLO 348.000...

Oggi sarebbe iniziata #Insider, la mia trasmissione su @RaiTre, trasmissione che avrebbe raccontato il potere criminale e che il governo ha censurato. pic.twitter.com/v5M4lzwOJW — Roberto Saviano (@robertosaviano) November 4, 2023

Marco Zonetti per Dagospia

L'ha ricordato ieri lo stesso Roberto Saviano in un post sui suoi profili social. "Oggi sarebbe iniziata Insider, la mia trasmissione su Rai3, trasmissione che avrebbe raccontato il potere criminale, che il governo ha censurato". Al suo posto, ieri sera in prime time, è andata invece in onda la seconda puntata del programma di Camila Raznovich, Macondo. E gli ascolti sono stati un autentico disastro.

Macondo si è infatti arenato all'1.4% nella presentazione e al 2.3% nel programma vero e proprio. Trainato da Che Sarà di Serena Bortone che, malgrado l'ospitata di Sting e Trudie Styler, si è fermato al 2.6%, battuto anche dalla replica di Fratelli di Crozza sul Nove. Il tutto a vantaggio del rivale diretto Massimo Gramellini e del suo In altre parole, che ieri su La7 ha ottenuto il 5.7%, piazzandosi sul podio dei più visti in prime time, dopo Tú sí que vales e Ballando con le stelle.

A tal proposito, occorre aprire una parentesi: l'abbandono di Gramellini dell'access del sabato di Rai3 si sta rivelando un'autentica catastrofe. Prendiamo per esempio gli ascolti di sabato 5 novembre 2022, esattamente un anno fa. Le parole di Gramellini otteneva sulla Terza Rete Rai il 7.4% di share pari a 1.403.000 spettatori con una presentazione del 6.2% pari a 1.155.000. Ieri sera, alla stessa ora, Bortone ha raccolto il 2.6% con 481.000 spettatori. E con ospite Sting!

Tornando a Roberto Saviano, com'era andata invece la prima stagione del su Insider? Nelle quattro puntate andate in onda da sabato 12 febbraio al 5 marzo 2022 su Rai3, lo scrittore non era mai sceso sotto la media dei 817.000 spettatori (in una occasione ne aveva conquistati 1.201.000), ovvero più del doppio di Camila Raznovich che ieri ne ha racimolati solo 348.000 con il suo Macondo, ultimo fra i programmi di prima serata sui nove canali generalisti, ed ennesimo flop della Rai meloniana.

Si è rivelato dunque produttivo per Viale Mazzini cancellare il programma di Saviano e favorire l'esodo di Gramellini su La7 per ottenere questi esangui risultati?

