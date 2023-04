L’IDIOZIA SU GRANDE SCHERMO – SAPETE PERCHÉ IL FILM DI MATTEO GARRONE, “IO CAPITANO”, NON È STATO SCELTO PER IL CONCORSO DI CANNES? PERCHÉ IN UN FESTIVAL COSÌ ATTENTO AL DOGMATISMO RAZZIALE DEL POLITICAMENTE CORRETTO, UN REGISTA BIANCO E PURE BENESTANTE NON PUÒ PERMETTERSI DI TRATTARE UNA STORIA DI EMIGRAZIONE DI DUE GIOVANI DEL SENEGAL, SENZA ESSERE AFRICANO…

Marco Giusti per Dagospia

Devo dire che sono molto dispiaciuto per il film di Matteo Garrone, “Io capitano” che non è stato scelto per il concorso di Cannes.

Non sarà la stessa cosa uscire senza Cannes e Venezia mi sembra già molto affollata. Magari non lo ha aiutato il tema, trattare una storia di emigrazione dal Senegal senza essere africano oggi può non essere un buon biglietto di presentazione in un festival così attento ai registi e alle registe africane. Dieci anni fa non ci avremmo pensato. Ora è diverso.

TRAMA: IO CAPITANO

Io Capitano, film diretto da Matteo Garrone, racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l'Europa.

La loro diventa un'odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia.

Le riprese del film, della durata di 13 settimane, sono state girate, oltre che in Senegal, anche in Marocco e in Italia.

Il film è ispirato alle storie vere dei ragazzi che hanno compiuto il viaggio raccontato.

