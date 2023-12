L’IMPARZIALITÀ SECONDO IL “NEW YORK TIMES”: CENSURANO CHI DISSENTE DALL’IDEOLOGIA “WOKE” E OSPITANO I SODALI DI HAMAS – SUL QUOTIDIANO AMERICANO DOMENICA SCORSA È COMPARSO UN EDITORIALE ANTI-ISRAELE DI YAHYA R. SARRAJ, L’UOMO SCELTO DAL GRUPPO TERRORISTA COME SINDACO DI GAZA CITY – SUBITO È PARTITA LA POLEMICA: “PUBBLICHEREBBERO UN OP-ED DI AL-QAEDA CHE GIUSTIFICA L’11 SETTEMBRE?”

Gaza City’s mayor, Yahya R. Sarraj, describes the loss of its cultural institutions and its infrastructure. Read: https://t.co/CUuh9h3AGp — New York Times Opinion (@nytopinion) December 24, 2023

Traduzione dell’articolo di Ariel Zilber per https://nypost.com/

sede del new york times a manhattan

Il New York Times ha pubblicato domenica un articolo del sindaco di Gaza City scelto da Hamas, suscitando l'indignazione dei sostenitori di Israele sui social media, che hanno accusato la Signora Grigia di aver amplificato "l'odio per gli ebrei".

Il saggio di Yahya R. Sarraj, pubblicato alla vigilia di Natale, arriva in mezzo alla polemica per il post sui social media della deputata Alexandria Ocasio-Cortez, che ha denunciato Israele come una forza di occupazione violenta e ha paragonato Gesù ai palestinesi.

yahya r. sarraj

Nell'articolo - intitolato "Sono il sindaco di Gaza City. Le nostre vite e la nostra cultura sono in macerie" - Sarraj ha condannato Israele per aver "causato la morte di oltre 20.000 persone" e per aver distrutto o danneggiato "circa la metà degli edifici" nella Striscia di Gaza.

La decisione del Times di concedere una tribuna a Sarraj, nominato sindaco di Gaza City da Hamas nel 2019 dopo una carriera accademica, ha scatenato un'immediata reazione sui social media.

"Mi chiedo: il NYT pubblicherebbe anche un op-ed di Al-Qaeda che giustifica l'11 settembre? Certo che no, ma non c'è una linea rossa all'odio per gli ebrei di questo giornale", ha twittato Arsen Ostrovsky, un avvocato internazionale per i diritti umani che su X si descrive come sionista.

articolo di yahya r. sarraj per il new york times 4

"Incredibile. Questo è un sindaco nominato da Hamas", ha scritto un altro utente di X, aggiungendo: "Hanno massacrato e violentato i loro vicini e hanno il coraggio di rappresentarsi come vittime?".

Altri ancora hanno criticato Sarraj per aver ignorato il massacro di Hamas che ha portato Israele a lanciare l'assalto a Gaza. "Letteralmente un membro di Hamas, non hai vergogna o dignità NYT", ha scritto un utente di X.

Alcuni hanno però difeso il Times per aver dato voce a Sarraj: "Per quanto sappia che molti sono arrabbiati e sconvolti dal fatto che il @nytimes abbia pubblicato questa lettera del sindaco di #Gaza, Yahya R. Sarraj, è imperativo che ascoltiamo - che ci piaccia o meno - altre voci", ha scritto un utente di X con il nickname Keep The Stroke.

THE WOKE TIMES - MEME DI ELON MUSK

"Ma siamo chiari: Yahya Sarraj era perfettamente a conoscenza dei tunnel costruiti sotto #Gaza. Come tutti sappiamo, Sarraj sarebbe stato probabilmente ucciso e/o la sua famiglia minacciata, se non avesse seguito la linea. In ogni caso Sarraj è stato complice di ciò che è accaduto a Gaza".

[…] I critici del Times hanno anche sottolineato che l'ex redattore della pagina delle opinioni James Bennet è stato cacciato dopo che i collaboratori del giornale si sono indignati per la sua decisione di dare il via libera a un articolo del senatore Tom Cotton (R-Ark.).

yahya r. sarraj 1

Cotton ha usato l'articolo nell'estate del 2020 per chiedere una risposta militare forte per reprimere i disordini dei manifestanti Black Lives Matter e Antifa dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis.

All'inizio del mese Bennet ha pubblicato un articolo su The Economist in cui riconosce che il suo ex datore di lavoro ha un "pregiudizio liberale" che si è "metastatizzato... in pregiudizio illiberale".

Ha anche scritto che il Times è passato "da un'inclinazione a favorire una parte del dibattito nazionale a un impulso a chiudere del tutto il dibattito".

