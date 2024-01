21 gen 2024 15:30

E’ INIZIATO IL “CANTO ALLA ROVESCIA” PER IL DIVO CLAUDIO! ANCORA MILLE GIORNI E POI SI FA DAVVERO COME IL BAGLIONI: CI SI LEVA DAI MARONI – “DAL RING SI SCENDE QUANDO SI È ANCORA VINCENTI, NON QUANDO SI È SUONATI. NON VOGLIO DIVENTARE UNA MACCHIETTA A CUI SI DEVONO RITOCCARE TROPPO LE FOTO" - SANREMO? “CI SONO STATO 2 VOLTE COME OSPITE E DUE VOLTE COME DIRETTORE/DITTATORE. SMETTERÒ PRIMA DI TORNARCI UN’ALTRA VOLTA” - VIDEO