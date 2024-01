18 gen 2024 10:14

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È BELLA SOLO PER CHI CI GUADAGNA – SATYA NADELLA, CAPO DI MICROSOFT, SOSTIENE CHE “È MAGICA”, IL PRESIDENTE E AD DI IBM, ARVIND KRISHNA, CREDE CHE LE AZIENDE CHE NON NE FARANNO USO FALLIRANNO. MA NESSUNO DI LORO SI PONE L'UNICO, VERO PROBLEMA: QUANTI POSTI DI LAVORO ANDRANNO IN FUMO PER COLPA DELL’IA? – SI TRATTA DI UNA TECNOLOGIA 10 VOLTE PIÙ RAPIDA DI OGNI ALTRA E IL RISCHIO CHE CI SFUGGA DI MANO È ALTISSIMO – NON A CASO, PERFINO A DAVOS SI PARLA DI COME REGOLARLA...