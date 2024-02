17 feb 2024 18:00

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE GIA’ SA COSA PIACE AGLI ELETTORI: LA GNOCCA – FRANCESCA GIUBELLI È UNA MODELLA TIFOSA DELLA ROMA, GENERATA DALL’IA, CHE I CREATORI HANNO DECISO DI “CANDIDARE” PER GIOCO ALLE PROSSIME EUROPEE - IL PARTITO FARLOCCO SI CHIAMA "ALLEANZA ITALIA" – SU INSTAGRAM IL BOT HA GIA’ QUASI 10MILA FOLLOWER E SCRIVE POST IN FAVORE DEGLI AGRICOLTORI O IN LODE DEL GOVERNO - ALCUNI ARRAPATI, PERO', NON CAPISCONO CHE SI TRATTI DI UN FAKE E LE CHIEDONO IL NUMERO...