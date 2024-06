24 giu 2024 14:46

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALI CHE CI PIACE – GRAZIE ALL’IA È STATA SVILUPPATA UN APPLICAZIONE, “HANDY SIGNS”, CHE PERMETTE DI TRADURRE IN TEMPO REALE LA LINGUA DEI SEGNI IN TESTO - I NON UDENTI, CHE VOGLIONO COMUNICARE CON CHI NON CONOSCE IL SIGNIFICATO DEI GESTI, POSSONO POSIZIONARSI DAVANTI ALLA TELECAMERA DEL CELLULARE. L'APP RICONOSCE I SEGNI E TRASCRIVE IN SIMULTANEA... - VIDEO