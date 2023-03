Estratto di Francesca D'angelo per la Stampa

PIER SILVIO BERLUSCONI ALFONSO SIGNORINI

Non vorremmo sembrare fin troppo ottimisti ma, a occhio, pare sia giunto il Giorno del Giudizio per il Grande Fratello Vip. Dopo tanti inascoltati profeti che da mesi annunciavano la morte del buon gusto, si è stracciato le vesti colui che detiene i destini della tv commerciale: Pier Silvio Berlusconi.

L'amministratore delegato di Mediaset si è accorto che il Gf Vip è tutto fuorché uno spettacolo dignitoso.

(...)

Ma cosa è successo di così grave nella Casa?

In realtà niente di particolare. Il clima è bene o male quello di sempre, in un precario equilibrio tra follia e volgarità.

pier silvio berlusconi

Riepiloghiamo velocemente: da alcune settimane tutto ruota attorno al triangolo Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi e al Van Gate. In soldoni, dentro un van Edoardo ha palpeggiato Nicole, ma mica per malizia: il suo era un esperimento medico scientifico. «Parlavamo di chirurgia plastica, e lui mi ha detto di non aver mai visto così tanti seni rifatti nella casa e che i miei sembravano davvero duri», ha spiegato Murgia.

«Così li ha toccati e ha detto: Ah no, sono morbide!».

A quel punto Fiordelisi rompe con Edoardo: lei dice «ti lascio ma non ti farò la guerra» e lui risponde «Ma chi te se...» e qui scatta il beep. Seguono altre puntate e altri confronti, con riflessioni del calibro di «non voglio scendere al tuo livello, ho sentito commenti sul mio fisico...» e qui siamo costretti a un altro beep. Ma, soprattutto, nessuno in Casa ascolta più Signorini. Il povero Alfonso ci prova pure a condurre, o almeno a dirigere il traffico, ma ormai il reality è autogestito: i vip parlano sopra gli opinionisti, ignorano quello che accade in studio e parlano solo tra loro. «Siete dei maleducati», ha sbottato in diretta Signorini. Ma davvero?

PIER SILVIO BERLUSCONI 3