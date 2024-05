L’ISOLA DELLE CORNA STA TORNANDO! – “TEMPTATION ISLAND”, IL REALITY IN CUI MARIA DE FILIPPI SI DIVERTE A SPEDIRE COPPIE IN CRISI IN SARDEGNA, DOVREBBE TORNARE SU CANALE 5 IL 13 GIUGNO – COME AL SOLITO, I FIDANZATI VERRANNO SEPARATI IN DUE VILLAGGI DIVERSI DOVE BONONI CON GLI ADDOMINALI SCOLPITI E TENTATRICI CON TETTE RIFATTE E LATO B DI MARMO PROVERANNO DI TUTTO PER FAR DEFLAGRARE LE COPPIE – IL “VIAGGIO NEI SENTIMENTI” SARÀ AFFIDATO ALL’IMMARCESCIBILE FILIPPO BISCIGLIA E…

Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

filippo bisciglia temptation island

Temptation Island sta per tornare. L'inizio dell'estate vuol dire una sola cosa per gli appassionati di reality tv, ovvero l'inizio su Canale 5 del viaggio nei sentimenti che ogni estate tiene compagnia nelle torride serate di giugno e luglio. Il format che appartiene alla casa di produzione di Maria De Filippi, la Fascino PGT, è stato spesso un trampolino di lancio per molte coppie […]

Il conduttore

Al timone della nuova edizione di Temptation Island dovrebbe tornare l’amatissimo Filippo Bisciglia, che da anni aiuta le coppie ad attraversare il tortuoso viaggio delle emozioni,

temptation island 3

[…] Ormai il falò è la sua location preferita, con il tablet e la fatidica frase che fa tremare i fidanzati e le fidanzate: «Ho un video per te».

La location

La location scelta per fare da cornice al reality sarà, molto probabilmente, ancora una volta la Sardegna, l’Is Morus Relais, che si trova a sud dell’isola, in provincia di Cagliari, a Santa Margherita di Pula. […]

La data di inizio

L’inizio della nuova edizione di Temptation Island dovrebbe essere fissato per la prima serata di Canale 5 al 13 giugno, ma non c'è ancora una conferma ufficiale. Se così fosse, cambierebbe il giorno di messa in onda, che da lunedì passerebbe al giovedì. Il motivo dietro questa scelta sarebbe da ricercare nella nuova collocazione di Battiti Live, che cambia conduttori, passando il timone a Ilary Blasi e Alvin. Il programma musicale dell’estate, infatti, andrà in onda ogni lunedì in prima serata, regalando emozioni da tutte le piazze con musica ed esibizioni incredibili sulle note delle hit estive più vincenti.

temptation island 13

[...]

La coppia vip

Il viaggio nei sentimenti starebbe per cominciare per Lavinia Mauro e Alessio Corvino, due ex volti di Uomini e donne che ultimamente hanno dichiarato di essere in crisi. Quale occasione migliore per mettere finalmente un punto ad una situazione che continua ad essere incerta per entrambi?

Insieme a loro altre coppie che non sono sposate, non hanno figli, ma tanta voglia di mettersi in gioco, ma per conoscerli bisognerà aspettare ancora ora un po’.

temptation island 12 temptation island fouad e gabriela temptation island temptation island 7 tweet temptation island 8 perla temptation island