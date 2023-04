https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/paola-e-chiara-annunciano-il-remake-di-festival-con-elodie-non-poteva-che-essere-lei/443282/444244

Ivan Rota per Dagospia

cecchi paone e il fidanzato simone antolini

Sono molto altalenanti i mi piace sul profilo Instagram di Chanel Totti. Comprati ogni tanto? O è un caso?

Sta partendo in Sicilia il set della serie Netflix Il Gattopardo (The Leopard), uno degli eventi della prossima stagione televisiva. Kim Rossi Stuart nei panni del principe di Salina che fu di Burt Lancaster e, oddio, Benedetta Porcaroli in quelli di Angelica che fu di Claudia Cardinale. E come se non bastasse, a sostituire Alain Delon, ci sarà Saul Nanni, visto in Sotto il Sole di Riccione. In più Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Luchino Visconti, prega per noi.

cecchi paone e il fidanzato simone antolini bacio all isola

Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi in una nuova serie Netflix: l’attore romano ha passato diversi giorni insieme al pornostar in Ungheria. Più di tre mesi di lavoro e almeno cinquanta scene “hot’: “Abbiamo girato per quasi 100 giorni e ci sono state decine di scene spinte, più di 50. Ho accettato di fare questo progetto perché non sono un bigotto, mi piaceva la cosa e inoltre in Italia interpretare questo ruolo è un bel modo per litigare con tanta gente“. Per lui che ha dichiarato che, se è alticcio, limona con gli amici, cose da poco.

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, dopo aver dichiarato di essere fluida aggiunge: ‘Ciao ragazzi! Grazie mille per il vostro messaggio. In verità tutto quello che sentivo di dire sul tema l’ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c’è notizia o clamore e non amo stare al centro dell’attenzione'”.

rocco siffredi

Nelle sue storie Instagram la figlia della showgirl ha pubblicato una serie di domande che le sono state poste dai follower. «Ma tu sei etero?» ha chiesto una persona, «Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?», ha chiesto un’altra, «Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?», l’ultima domanda. Tre questioni che Chiara Capitta ha riunito in un’unica storia rispondendo così: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“. La notte vola…

Mille con Fedez, poi nei coach di The Voice Senior, ha preso parte alla prima stagione del reality Quelle Brave Ragazze e si è seduta al tavolo di Fazio. Ha poi condotto con Rovazzi lo spin off del Festival di Sanremo ed quindi firmato un contratto con Mediaset. Ora dicono che Orietta Berti sia riconfermata come opinionista al GF Vip (ancora diecimila euro a puntata?) e per un programma tutto suo sempre su Mediaset.

alessandro borghi rocco siffredi

Come ogni anno, ecco che esce la notizia che Silvia Toffanin e PSB ( Piersilvio Berlusconi) si sposano. Nozze annunciate a Portofino nei prossimi mesi.

rocco siffredi copia

Un ritorno pazzesco quello di Paola e Chiara, che dopo il successo al Festival di Sanremo e il disco di platino per Furore, hanno rivelato l’uscita del disco Per Sempre. Nell’album ci sarà anche una collaborazione e oggi le due in un video su TikTok hanno rivelato che canteranno con Elodie la loro hit del 2001 Festival. Attese al prossimo Gay Pride.

Un attore e regista cinquantenne ha perso la testa per un giovanissimo collega che sceglie per tutti i suoi film. La moglie non ne può più e si è messa a ridipingere le pareti di casa. Aiutino: è una storia davvero “criminale”..,

paola e chiara

Netflix avrebbe chiesto a Barbara D’Urso di condurre l’edizione italiana del reality Love Never Lies, erede di Temptation Island. Solo voci di corridoio?

Simone Antolini ha avuto un crollo all’Isola dei Famosi: “…quando non riesco più a capire cosa mi circonda e quando tutto diviene pesante, vorrei avere una persona che mi comprende e che mi capisce, con cui parlare e ad oggi non ne vedo una. Io ti sto dicendo che ho bisogno di quella persona e oggi non ti sento vicino”. Il fidanzato Alessandro Cecchi Paone non l’ha presa bene.

paola e chiara copia

Ecco cosa ha risposto il Cecchi “Pavone” : “E allora trovatene un altro! In che senso? Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro. L’hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco. Allora significa che ti serve qualcuno che lo sia. Perché io qui sono sempre lo stesso“. Poi pace fatta: baci appassionati sulla spiaggia per la gioia di PSB.

La prima volta in un quiz. Due uomini, concorrenti di 100 X 100 Italia condotto da Nicola Savino, si sono baciati ripetutamente sulla bocca. Nessun taglio, nonostante il programma sia registrato. E anche Savino dice “molto bene”.

paola e chiara

Grande festa trasversale a Milano al Kalamaro per il nuovo film con Barbara Bouchet , Next, diretto da Giulietta Ravel: con lei, anfitrione Luca Pandolfi, Alberto De Pisis, sul podio del GF Vip, lo stilista Lorenzo Riva, Daniela Iavarone, il collezionista Federico Guiscardo e la scrittrice Cesarina Ferruzzi. Prima,tutti in limousine rosa alla prima del film.

elodie

L’Università IULM ha conferito – in partenariato con la Fondazione Roma – il primo Master universitario honoris causa in Management delle Risorse Artistiche e Culturali alla cantautrice Donatella Rettore. Il Direttore scientifico del Master, professor Giovanni Puglisi, ha letto la motivazione del conferimento del Diploma ad honorem “in considerazione della dimensione testuale della produzione dell’artista, dei contenuti che ha affrontato di volta in volta e che hanno caratterizzato aspetti e periodi della sua poliedrica personalità, del rapporto del testo verbale con il testo musicale, delle identità vocali dell’artista e le sue personalità colte nel rapporto con il testo.”

elodie 2 elodie 1 paola e chiara 3 paola e chiara 1 lorella cuccarini con la figlia chiara paola e chiara paola e chiara paola e chiara iezzi 1 paola e chiara paola e chiara paola e chiara terza serata sanremo 2023