simone antolini cecchi paone 45

Ivan Rota per Dagospia

Monica Bellucci ha dichiarato che piú invecchia, piú uomini ha intorno. Le ha risposto una spiritosa twittarola : “Anche io Monica: uno è medico, un altro é fisioterapista. Manca solo il custode del cimitero”.

Benedetta Mazzini da sempre decanta l’abilità culinaria di mamma Mina: ogni volta che la va a trovare, le prepara le crostate da portare a casa. Ora, dopo il successo del duetto con Blanco in Un Briciolo d’ Allegria che l’ha riportata ai vertici delle classifiche, le ha preparate anche per il giovane cantante e gliele ha spedite a casa.

(…)

Isola dei Famosi:”C’è una bionda in ognuno di noi” dice Vladimir Luxuria. Per chi vuol capire… Il tutto lascia presagire al peggio. E il peggio arriva in una puntata da bollino rosso. Si richiede il pronto intervento del moralizzatore PSB alias Piersilvio Berlusconi. Scherzi a parte, ieri sera sarebbe servito.

nathaly caldonazzo

Asia Argento come Lara Croft. Arriva all’Isola dei Famosi per fare una sorpresa alla sorella Fiore. Un bel momento reale, più che da reality, il loro incontro. Poi, nonostante si sia fatta male a un alluce, si tuffa in acqua per la prova ricompensa e riesce a assicurare una mangiata luculliana ( tre piatti di pasta da mangiare in due minuti) ai concorrenti. Si ferma poi a dormire. Solo per una notte. L’ospitata dell’attrice è costata un botto.

Tapiro d’oro a Enrico Papi per il suo comportamento all’Isola dei Famosi dove ha rubato la busta ( e spazio) la scorsa settimana a Ilary Blasi. Una situazione creata ad hoc ha scatenato anche Staffelli. Papi e la sua “scoperta” Blasi invece sono uniti più che mai in un reality nel reality come una sorta di Sandra e Raimondo.

monica bellucci

“Si sta aggiungendo un nuovo membro”, urla la Blasy annunciando Gianmaria Sainato, il nuovo bellissimo concorrente che va in coppia con Pamela Camassa, rimasta sola dopo l’infortunio di Claudia Motta. Sainato viene presentato come modello: é stato protagonista di campagne social per brand di fama mondiale, ma é anche un forte Influencer. C’é da sperare che porti educazione e meno doppi sensi.

Gianmaria nella clip di presentazione ha criticato alcuni isolani: “Andrea Lo Cicero mi sembra che voglia fare un po’ il galletto della tribù, Cecchi Paone e Simone non mi fanno impazzire, mi sembra che straparlino. Mi piace invece Cristina, vorrei fare amicizia con lei e una volta tornati in Italia portarla nei locali di Milano”.

helena prestes

Caldonazzo mette zizzania? In ogni caso crea le dinamiche del gioco, come sottolinea a ragione Vladimir Luxuria . Per i Jalisse qualcosa puzza nei comportamenti della bionda .Cosa vogliono dire? E Cecchi Paone? Dice che non sapeva chi fosse… Caldonazzo perde comunque al televoto e finisce da sola sull’Isola di Sant’Elena.

Corinne Clery ruba una battuta a Amanda Lear: “la boutique é chiusa”, ma aggiunge che un pensierino su Mazzoli lo ha fatto e aggiunge di essere stata con una donna. A sua volta, Mazzoli dice:” Io farei un giro in “giostra”con Vladimir Luxuria”.

Cecchi Paone superdotato: rivelazione di cui avremmo volentieri fatto a meno .”Nonostante la tua non più giovane età sei vigoroso”, dice Ilary Blasi”. “In che senso?”, chiede Enrico Papi. “Ho visto una cosa disumana”, chiosa Noise riferito all’ arnese del Paone. E Papi quando Paone e il fidanzato limonano per festeggiare la vittoria contro Nathalie Caldonazzo :”Trattenetevi siamo sempre su canale 5 in prima serata.” E Giacomo Urtis li critica da casa. Ridateci il GF Vip.

helena prestes 1

E ancora i due dello Zoo di 105 in una sequela di battutacce da basso avanspettacolo:”Se mi viene duro corro in acqua . Non ci avete dato gli attrezzi per fare i buchi strategici nei cartonati delle nostre mogli. Lui sciava spesso a Miami, l’amore é più eccitante di certe sostanze. Più la vagina . Mi ha aperto il chakra. Guarda la mia mano…mi manca la berna “. Tutto per la gioia di PSB e della sua nuova linea editoriale…

I nominati dal gruppo sono Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Mentre il nominato dal leader è Cristina Scuccia. La nomination dell'ex suora ha provocato un po’ di sconquasso in studio. Secondo Enrico Papi e Vladimir Luxuria, la naufraga avrebbe chiesto di farsi nominare, ma Cristina Scuccia dice che non é vero. É un’ex suora, le crediamo.

gian maria sainato

“Come mai lei mi definisce un amico speciale? Dovreste chiederlo a lei. La verità è che la conosco da due anni e dalla scorsa estate sono il suo amico speciale. Lei mi piace tantissimo”, dice l’amico speciale, il modello Carlo Motta, all’isolana Prestes. Motta era stato visto lo scorso anno con Dayane Mello, molto amica di Prestes.

Quest’ ultima, che pareva indemoniata, gli ha risposto : “Se è un amico o il mio fidanzato? Diciamo che è complicato, io ho paura delle relazioni. Però lui è sempre lì per me. Ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, dai siamo fidanzati”. Amen.

carlo motta ex suor cristina scuccia ex suor cristina scuccia copia cecchi paone simone antolini