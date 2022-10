E’ MORTA A 75 ANNI SACHEEN LITTLEFEATHER, L'ATTRICE E ATTIVISTA NATIVA AMERICANA CHE È SALITA SUL PALCO AGLI ACADEMY AWARDS NEL 1973 PER RIVELARE CHE MARLON BRANDO NON AVREBBE ACCETTATO IL SUO OSCAR PER “IL PADRINO” - LO SCORSO AGOSTO L'ACADEMY SI ERA SCUSATA CON LA DONNA, CHE IN QUELL’OCCASIONE, FU FISCHIATA DALLA PLATEA: “L'ABUSO CHE HAI SUBITO... È STATO INGIUSTIFICATO E ANCORA INGIUSTIFICATO” – LA DONNA, ALLORA 26ENNE, LESSE UN DISCORSO SUL “TRATTAMENTO RISERVATO AGLI INDIANI D'AMERICA DALL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA” - VIDEO

Sacheen Littlefeather, l'attrice e attivista nativa americana che è salita sul palco agli Academy Awards nel 1973 per rivelare che Marlon Brando non avrebbe accettato il suo Oscar per Il Padrino, è morta il 2 ottobre 2022 in California. Aveva 75 anni.

Sacheen Littlefeather è morta domenica a mezzogiorno nella sua casa nella città di Novato, nel nord della California, circondata dai suoi cari, secondo una dichiarazione inviata dalla sua badante. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che si è riconciliata con Littlefeather a giugno e ha tenuto una celebrazione in suo onore solo due settimane fa, ha rivelato la notizia sui social media domenica sera. Littlefeather aveva rivelato nel marzo 2018 di essere stata colpita da un tumore al seno.

Brando manda Sacheen Littlefeather a ritirare il premio

Nel marzo 1973 Marlon Brando decise di boicottare la cerimonia degli Oscar per protestare contro il trattamento riservato ai nativi americani e contro la loro rappresentazione fornita sul grande schermo e per onorare l'occupazione di Wounded Knee, in cui 200 membri dell'American Indian Movement (AIM) affrontarono migliaia di poliziotti statunitensi e agenti federali nella città del South Dakota.

Dopo che i presentatori Liv Ullmann e Roger Moore elencarono i candidati come miglior attore e Ullmann annunciò Marlon Brando come vincitore, la trasmissione televisiva staccò su Littlefeather, allora 26enne e con indosso un abito tradizionale Apache, che salì sul palco mentre veniva annunciato, "A ritirare il premio per conto di Marlon Brando e de Il padrino, Miss Sacheen Littlefeather".

Littlefeather, tuttavia, alzò la mano destra per rifiutare la statuetta offerta da Moore quando raggiunse il podio e annunciò al pubblico in sala e agli 85 milioni di telespettatori che seguivano da casa che Brando "con grande rammarico non può accettare questo premio molto generoso". Parlando con toni misurati, ma a braccio - Brando, che le aveva detto di non toccare la statuetta, le aveva preparato un discorso dattiloscritto di otto pagine, ma il produttore televisivo Howard Koch l'ha informata che non aveva più di 60 secondi - spiegò, "E le ragioni di questo sono il trattamento riservato agli indiani d'America oggi dall'industria cinematografica... e in televisione nelle repliche di film, e anche con i recenti avvenimenti a Wounded Knee".

Durante l'intervento di Littlefeather, John Wayne, che si trovava tra il pubblico, minacciò di alzarsi per tirarla giù dal palco e venne fermato dalle guardie presenti in sala. Quasi 50 anni dopo, l'Academy ha presentato ufficialmente le sue scuse alla nativa.

"L'abuso che hai subito a causa del tuo discorso era ingiustificato", le ha scritto l'allora presidente dell'AMPAS David Rubin in una lettera del 18 giugno. "Il carico emotivo che hai vissuto e il costo per la tua carriera nel nostro settore sono irreparabili. Per troppo tempo il coraggio che hai mostrato è stato ignorato. Per questo, porgiamo le nostre più profonde scuse e la nostra sincera ammirazione".

"Sono rimasta sbalordita. Non avrei mai pensato che sarei sopravvissuta tanto da poter vedere il giorno in cui avrei sentito queste parole", ha detto Littlefeather a The Hollywood Reporter. "Quando ero sul palco nel 1973, ero lì da sola".