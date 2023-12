E’ LA NUMERO UNO SU PORNHUB E PORTA A CASA MILIONI DI VIEWS: SI CHIAMA SWEETIE FOX ED E’ UNA NINFETTA ROSSA DI 22 ANNI - BARBARA COSTA: “DI LEI SI SA UN BEATO NULLA. IO NON TROVO IL SUO VERO NOME E CI STA, FATTI SUOI, MA NEMMENO DI DOVE È ESATTAMENTE. I PIÙ DICONO AMERICANA, DICONO RUSSA, SPECIFICANO SIBERIANA. FORSE. COME LE SUE COETANEE, TROVA LA SUA ACCENSIONE NEL PORNO HOME MADE SU ONLYFANS - LE SUE POSE LEZIOSE, QUEL SUO ATTEGGIARSI A DOCILE GATTAMORTA, E CON QUELLE ESPRESSIONI DA…”

Barbara Costa per Dagospia

A me, come sta sul porno cavolo questa, nessuna/o mai. Solo a vederla in foto, mi dà ai nervi. Pensa in un porno! Non lo reggo proprio. E non sono solo io, sono le mie sinapsi di conseguenza il mio sesso, in prima fila il mio clitoride che, davanti agli show porno di Sweetie Fox, rimangono inattivi. Spenti. Secchi. Non pulsano. Non danno segnali di gioia.

Sicché tu caro lettore c’hai ragione, a pensare, ma se non ti piace, non ti interessa, che ne scrivi a fare, e io ti ribatto: la ragazza in questione è la numero uno, assoluta, è stabile al primo posto su Pornhub, e nel 2023 ha fatto fare smisurate erettili menate. È stato il suo porno anno.

Se una tipa dai capelli rossi posta su Pornhub ma non solo su Pornhub video porno i quali sono cliccati quindi s*gati a milioni e milioni di views – cadauno! – video che in totale arrivano tra poco al miliardo di views, ecco, dimmi tu se un fenomeno del genere non merita un mio pezzo su Dago. La situazione è seria e è come segue: che c’ha di così speciale 'sta ragazzetta, mio caro lettore dimmelo tu, perché io non ci trovo niente di incalzante bensì di inc*zzante ma di questo se vuoi ne parliamo dopo.

Allora lettore aiutami: che ha di così arrapante, attizzante, seducente codesta ninfetta, per favore, dimmelo. Fammelo capire, perché te lo giuro, non ci arrivo. Non mi dire che ha bei seni, un bel c*lo. No. Di belle come lei, e più di lei, il porno ne è pieno. E allora? Illuminatemi da dove vi sale la voglia di porcellarvi più con questa che con un’altra. Lo voglio sapere.

Come mi piacerebbe sapere chi diavolo sia Sweetie Fox, femmina che se non mezzo mondo quasi sceglie di onanisticamente farsi. Di lei si sa un beato nulla. Io non trovo il suo vero nome e ci sta, fatti onomastici suoi, ma nemmeno di dove è esattamente. I più dicono americana, dicono russa, specificano siberiana. Boh. Ha 22 anni. Forse. Come le sue coetanee, trova la sua accensione nel porno home made su OnlyFans, e sul suo spazio Pornhub. E chi è il “big daddy” con lei nei video???

La mente dietro a tutto siffatto porno allestimento? La porno forza di Sweetie Fox, è innegabile stia nella scelta di pornare parecchio in cosplay: tramutarsi ogni volta in un personaggio, in un anime, diverso, un alter ego messo in scena in chiave porno. Modalità che arrizza non poco. Non solo la gen Z, il cosplay porno è un vezzo che scalda più generazioni. Se fosse unicamente ristretto, ad esempio, agli amanti dei video giochi, non tornerebbero i numeri delle s*gate che Sweetie Fox ammassa.

Una parte sta' sicuro è composta dai feticisti pet play, ai quali l’alza si alza se giocano a dominazione padrone/animale domestico. Anche se la personificazione del pet qui è immagine.

E ora, caro mio lettore, se ti interessa, ti dico pure perché a me Sweetie Fox non infiamma e mi sta a pelle antipatica. Mi sta sulle scatole non in quanto porno personaggio, nooo, mi sta sulle p*lle il suo atteggiamento. A me fa imbestialire l’infantilismo, se legato al porno, peggio mi sento! Le pose leziose di Sweetie Fox, quel suo atteggiarsi a docile gattamorta, e con quelle espressioni kawaii del cavolo, mi danno fastidio. Mooooolto fastidio. Come mi dà fastidio chiunque, di ogni età, nel porno e no, mette le mani a cuore e invece di parlare (non dico conversare, non chiedo tanto) comunica a emoji. Aaarghhhhh!

Lo riconosco: tale mia repulsione vale zero. C’è una moltitudine che, se in società squittisce dita a cuore, in privato va in estasi davanti a una dolcissima volpe porno. E che la paga rendendola forse non milionaria (non ancora!) ma benestante poiché è con Sweetie Fox, le sue mossette, che si ingrifa. Fanno benissimo.

È loro intoccabile libertà. Quando diverrà "donna" la metteranno nel dimenticatoio e fine del porno gradimento? Lo farà lei un momento prima? Bah. Mi sa che sono io che dovrò vedermela a lungo, e chissà per quanto, con le cosplay astuzie bambinesche e bambolesche di un finora formidabile porno portento.

