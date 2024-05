2 mag 2024 12:30

L’OMBRA DEL DOPING SU RYAN GARCIA, UNO DEI PUGILI PIÙ SPETTACOLARI E SEGUITI DEL MOMENTO - SECONDO "ESPN", IL BOXEUR STATUNITENSE E’ STATO TROVATO POSITIVO A UN ANABOLIZZANTE PRIMA DEL MATCH CON HANEY - LUI NEGA OGNI ADDEBITO E CONTRATTACCA: “FAKE NEWS. NON CREDETE A QUESTI STRONZI. NON HO MAI PRESO STEROIDI IN VITA MIA, NON SAPREI NEMMENO DOVE TROVARLI…”