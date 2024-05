L’OPEROSO NORD-EST SI RIEMPIE DI PORCELLONI! – DAL 17 AL 19 MAGGIO A PREGANZIOL, IN PROVINCIA DI TREVISO, SI TERRÀ LA CONVENTION "VENETO SEX" – TRA GLI OSPITI VALENTINA NAPPI, L’EX ATTORE HARD FRANCO TRENTALANCE E MALENA - CI SARA' ANCHE LUCA FERRERO, UN ORGANIZZATORE DI AMMUCCHIATE DI SCAMBISTI DI BOLOGNA, CHE REALIZZA IL SOGNO DI ALCUNI MARITI DEL VEDERE LA PROPRIA CONSORTE MENTRE SI SOLLAZZA CON UN “BLACK” (CIOE’ UNA PERSONA DI COLORE) - VIDEO

Il Veneto è incastonato in Nord Italia, tra le Alpi e il Mare, a pochi passi dalle evolute realtà dei nostri cugini europei, in cui le attività e i locali per adulti sono una potente motrice per il turismo, l'economia locale e il gettito fiscale. L'operoso Nordest non vuole essere da meno e a maggio 2024 organizza infatti la fiera erotica “Veneto Sex”, che è in programma nel fine settimana: da venerdì 17 a domenica 19 maggio, presso il locale New 1000 Lire di Preganziol in provincia di Treviso.

Uno dei maggiori eventi dedicate alla sessualità e al mondo adult nel Nord della Penisola, in quella che erroneamente è spesso raccontata dalle cronache, come: la bacchettona provincia d'Italia. Un evento di tre giorni, interamente dedicato al mondo dell’hard: la manifestazione è giunta alla quarta edizione e a maggio 2024 annovera oltre 50 ospiti e artiste, tra cui molti personaggi noti al grande pubblico italiano: in primis la superstar Valentina Nappi, la più apprezzata attrice hard nazionale sui set del cinema internazionale per adulti, che è attesa sul palco veneto dai tanti fan.

Poi un altro mito: il leggendario ex attore hard, nonché sfegatato motociclista, autore di saggi, thriller, graphic novel e pure di una linea di vini biologici (fallowines.it), il bolognese Franco Trentalance. L'ex Talpa dell'edizione più amata è atteso nel weekend in Veneto e nel 2023 ha sfornato in libreria la propria ultima opera letteraria: Second Life. L'arte di reinventarsi. In fiera c'è anche un'ex partecipante dei reality in tv ed ex stella dell'epoca d'oro delle luci rosse italiane, seppur ultimamente ha più volte dichiarato di non averne gradito la conseguente celebrità: Eva Henger.

Tra le nuove star per adulti che sono già apparse su MOW, c'è anche Vanessa Bruni, attrice hard scoperta da Rocco Siffredi e che ha una piccola parte in Supersex su Netflix: lei ha baciato anche Alessandro Borghi. Mentre un altro famoso esponente dello stile italiano a Veneto Sex è l'attore ligure Luca Ferrero, che è atteso alla kermesse erotica insieme alla propria controparte, Ambra.

Insieme organizzano gli eventi “Luca Ferrero Experience”: una serie di pepati serate riservate a un pubblico di coppie e donne adulte, di cui MOW ha raccontato quella organizzata presso il famoso club Certe Notti di Bologna, ma che Luca Ferrero ha spiegato in dettaglio durante una recente intervista a La Zanzara, in cui era nello studio radiofonico con l'irriverente duo di giornalisti formato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

In provincia di Treviso la madrina della kermesse è Lisa Amane e la lunga lista di ospiti ed artiste attese a Preganziol, corrisponde a un elenco di 50 nomi: Amandha Fox Jarushka Ross, La Toya Lopez, Lady Muffin e Tommy Canaglia che sta spopolando a Tenerife, Vanessa Khaos, Ilka Summer, Chanel 27, Kira Ross, Lolita Ruiz, Naomi Bell, Giorgina Sparkling la sexy colf, Penelope, Medusa, Francesca Di Caprio, Alex Leon, Dakota Fire, Giada Suicide, Crystal Sky, Cristina Star, Maryjane, Macarena Lewis, Jessica Blaund, Ines Mendoza, Border Lady, Lily Floswers, Lady Blu, Susy Q, Tommy Nicole Vega, Monica Johanson e altri.

C'è persino un tenore: Alberto Brunelli. Ma non sono in programma solo spettacoli e nudità. Infatti sono previsti incontri e momenti di dibattito, in cui verranno affrontate tematiche legate alla sessualità. Il motivo è presto detto: il patrocinante è AssoSex (ASX), che rappresenta l'associazionismo scambista in Italia e oltre il 70% dei club e delle strutture ricettive riservati agli adulti: dai classici club prive, alle spa nudiste, fino ai villaggi vacanze per scambisti.

Sono oltre 700mila gli italiani che ogni anno frequentano i locali ricreativi per soli maggiorenni e che vanta ormai dei tassi di crescita a due cifre: nel 2022 erano quasi mezzo milione i concittadini italiani ufficialmente tesserati AssoSex in Italia. Un popolo di fratelli e sorelle d'Italia, che si dedicano a scambiarsi i partner sessuali.

Moglie più, marito meno. Rispetto agli altri paesi europei, i numeri della nazione sono minori ma in crescita, nonché il mercato ha ampie prospettive di sviluppo. A oggi infatti sono migliaia i cittadini italiani che si recano ogni anno a svolgere "attività riservate alle persone adulte" all'estero, incrementando così il turismo e l'economia locale ma solo negli altri paesi limitrofi.

Come per esempio avviene ogni estate nella nota località balneare di Cap Agde nel sud della Francia: è pieno di turisti italiani, tipo Ibiza. Ma anche la "vecchia" Penisola sta crescendo: in primis perché oggi la società italiana si è evoluta e i gusti sessuali poco conformisti sono socialmente più accettati e tollerati di un tempo.

scita nel numero degli utenti nel Belpaese: "circa un +30%" nel periodo successivo alla Pandemia, informa AssoSex.

La prova dell'evoluzione della società italiana è nella storia e nella frammentazione dei numeri: “La maggior parte sono nella fascia d'età 30-40”, racconta al telefono il presidente di Asx, Augusto Pistilli, che dettaglia in esclusiva quali sono i tre pilastri intorno a cui ruotano i tre giorni della fiera erotica in Veneto, patrocinata da AssoSex.

La sicurezza e la consapevolezza, sono al primo posto: “La prima è la prevenzione: con la distribuzione di 20mila profilattici gratuiti. Per non spendere solo delle belle parole, ma perché Asx ci tiene sempre a passare ai fatti concreti. Come succede già da trent'anni nelle nostre strutture consociate: i preservativi sono gratuiti e distribuiti in vari punti, per creare quell'elemento di cultura e di condivisione che porta anche i giovani ad avere un approccio sicuro al sesso, che si pratica sempre e solo con la consapevolezza: sesso sicuro, sempre”.

Mentre il secondo punto è l'integrazione dei generi, un concetto che il presidente dell'associazione dettaglia: “In tutti i nostri format, nelle oltre 200 strutture italiane consociate, tra quelle più prettamente trasgressive e quelle per il divertimento più ludico-trasgressivo, riusciamo a creare un altro step interessantissimo: oggi sono molteplici i generi sessuali che interagiscono nei locali consociati. Sia per singole serate che per altri eventi, anche in fiera, qui a Veneto Sex, abbiamo in programma degli slot molto importanti su questo tema”.

Dal particolare punto di osservazione sulla società italiana, in decenni di associazionismo scambista, Agusto Pistilli punta anche l'attenzione sul rapporto tra disabilità e sessualità: “Questa è una grande battaglia di Asx per il diritto all'amore, che è il diritto umano ad avere una vita sessuale. Non dimentichiamoci che è una grande battaglia di AssoSex da tanti anni e che la riportiamo anche in questa fiera, per far comprendere che la disabilità non necessita solo di soluzioni circa l'accesso ai luoghi pubblici o l'eliminazione di barriere architettoniche, ma anche di risposte a riguardo del diritto alla sessualità”.

Infine il "turismo culturale", ombrello sotto cui si cela linguisticamente quasi tutto in Italia, ma che l'associazione scambista nazionale, mette in risalto per evidenziare le opportunità di crescita economica del turismo “only for adult”: “Il richiamo internazionale del nostro Paese sta crescendo, non siamo a livelli dei competitor europei, ma siamo in crescita: sono tanti i turisti stranieri che vengono in Italia e molti si informano prima di partire su Internet e cercano le proposte trasgressive che sono disponibili da noi.

E inoltre il turismo interno italiano, che ruota attorno alle tante strutture ricettive che abbiamo: non solo club, piscine, saune o terrazze e garden”, specifica il presidente di AssoSex, Augusto Pistilli, che chiude la cordiale telefonata con una novità per adulti che è in programma in Sud Italia per l'estate del 2024. E che include un esplicito invito: “Ma quest'anno una nuova affermazione nel nostro mondo: in Puglia, con ‘L'oasi nel Salento’ e anche con una speciale ‘chicca’ domenicale, con ‘Sottomarina’: erotismo e aperitivi d'eccellenza. Tante proposte sono in programma per l'estate 2024: dovete venire a trovarci”.

