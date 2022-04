L’ORGASMO DI CHEN CONQUISTA L’OCCIDENTE! - LE ATTRICI HARD ASIATICHE HANNO MANDATO IN TILT ONLYFANS E PORNHUB - BARBARA COSTA: “TRA LORO C’E’ “HONG KONG DOLL” HA 27 ANNI, È CINESE, DI SHANGHAI, ED È LA MORETTA CHE NON VEDI BENE IN VISO NEL SESSO MA SÌ - E SUI SITI PORNO IN UN ANNO È SALITA A PIÙ DI 136 MILIONI DI VISITE. RIPROPONE L’ARCHETIPO DELLA FEMMINA ASIATICA NON CRESCIUTA, INFANTILIZZATA, SUBALTERNA. È IN RETE DAL 2021, E NEI VIDEO SI ESIBISCE CON LA MASCHERINA CHE SI TOGLIE SOLO PER PRATICARE LA…” - FOTO!

Barbara Costa per Dagospia

hongkongdoll porn video 2

Ci sono o ci fanno? Ci fanno, eccome, perché loro ci guadagnano, e a te, te lo rizzano, e ti imbambolano. Se non sei te comunque sono tantissimi gli uomini che si toccano e si s*gano e che vanno pazzi per le asian, modelle giovanissime dello sterminato mondo asiatico, e che gremiscono OnlyFans e Pornhub, con i loro porno amatoriali. I maschi e specie occidentali ne sono porno-infatuati, e le cercano smaniosi. Maschi che stanno lì, ogni giorno, ogni momento libero, a desiderare quegli esili corpi, la loro (recitata) disponibilità.

hongkongdoll 1

Stanno lì ad ingrossare una p*pparola tendenza sovranazionale, e se non ci credi passo ai fatti: HongKongDoll ha 27 anni, è cinese, di Shanghai, ed è la moretta che non vedi bene in viso ma sì nel sesso sui siti porno, sui quali in un anno è salita a più di 136 milioni di visite. 136 milioni per una che non ha nome né chiari lineamenti perché in ogni video che carica sc*pa con su la mascherina, che si toglie solo per praticare fellatio col viso nascosto dai capelli.

Questa bambolina è in rete dal 2021, e nei video (alcuni dei quali seducono 20 milioni di sguardi!) sc*pa con lo stesso uomo che si presenta quale suo marito. Uomo di cui vedi pene e squarci di pube e gambe, e uomo che se la sc*pa sotto e sopra e giochi orali e insomma, un po’ sempre la stessa solfa se non fosse che questo sesso standardizzato – girato in posti esotici e elitari – innegabilmente ecciti milioni di maschi.

hongkongdoll porn video 1

HongKongDoll già dal nome non fa altro che marciare su uno stereotipo: hanno ragione a strillar insolentite le asiatiche che di questo modello hanno piene le scatole! Dopo tutto il lavoro fatto nel porno da Asa Akira per liberarsi e liberarci dell’archetipo della femmina asiatica non cresciuta, infantilizzata, ecco la Hong Kong bambola di turno che riespone un sesso puerile, subalterno (nota come a inizio di ogni performance, HongKongDoll passi la scritta che lei ha più di 18 anni, e come subito dopo nelle clip si atteggi però a una che di sesso non sa e non sa cosa vuole, non è consapevole del suo piacere, né di come dare piacere: ha sempre bisogno del marito che la inciti, la porti, la sproni.

asa akira 3

L’ennesimo fiore delicato, virgineo in eterno, timida e vulnerabile… è lei che fa godere lui, il suo di piacere e di volere è anteposto a quello di lui. Grottescamente adiacente al porno con le asian che frignano di recitati paura e dolore ad essere possedute da peni – specie se occidentali – inadatti alle loro vagine mitologicamente strette e delicate…).

Siamo davanti a una nuova generazione di asian che sceglie di porno rifomentare la "Yellow Fever Sex"? Sissignori, anche se in tempi di Covid è sgradevole ricorrere a paragoni di febbri, siamo ancora lì, in tanti sono fermi lì, a fidare in una donna orientale che si fa credere asservita a volontà e potenza del maschio.

hongkongdoll porn video

Si fa presto a social sproloquiare di femminismo ed emancipazione, se poi eccole qua, le asian new entry, che girano video in cui orgasmano in pigolii remissivi. Eccole, le asian new entry, va a sapere se consce o no di proporre porno stravecchio. E a farsi un giro per le chat di seguaci di codesti video, è tutto un applauso per l’asiatica “virginale ma sempre p*ttana…”, “evviva queste asiatiche, ti puliscono casa, cucinano, ti fanno p*mpini, e zitte…!”. Come se fosse la realtà! Come se questo genere di porno ritraesse ciò che le donne orientali sono per davvero, e ognuna nella sua specifica e individualissima storia e personalità!

hongkongdoll tw

Siew PuiYi è malese, ed è un’influencer con 16 milioni di follower e solo su Instagram. Tutta felice posta che lei è la cover girl di Penthouse Gennaio '22. Non solo: lei è la “prima donna malese su Penthouse!” Cioè: una rivista, nata nel 1969, a New York, e che ha fatto e tanto la storia del porno, in 53 anni non ha mai trovato tempo, e modo, di inserire una malese. È progresso? C’è da rallegrarsene? Oggi??? In web-era??? Ma di che?

hongkongdoll tw 9 puiyi 8 puiyi 1 puiyi 3 hongkongdoll tw 2 asa akira 1 hongkongdoll tw 3 puiyi 2 puiyi hongkongdoll tw 7 hongkongdoll of hongkongdoll tw 5 puiyi 6 hongkongdoll of 3 hongkongdoll of 4 hongkongdoll hentai cosplay of hongkongdoll of 2 hongkongdoll ig 1 hongkongdoll ig hongkongdoll of 1 hongkongdoll of 5 hongkongdoll of 6 puiyi 5 hongkongdoll tw 6 puiyi 7 puiyi 4 puiyi 10 hongkongdoll tw 4 puiyi ig hongkongdoll tw 1 hongkongdoll asa akira 2 puiyi 11 puiyi 9 hongkongdoll tw 8 asa akira