1. GRANDE FRATELLO 2023: IL PUBBLICO LANCIA L'HASHTAG #FUORIVARRESE, MA PERCHÉ NON ARRIVA UN PROVVEDIMENTO?

Estratto dell’articolo di Mario Manca per www.vanityfair.it

[...] perché il Grande Fratello non sta ascoltando le richieste del suo pubblico facendo finta che Massimiliano Varrese non abbia mai detto delle frasi cariche di odio e di pregiudizio nei confronti di Beatrice Luzzi? Più il reality di Canale 5 va avanti e più l'hashtag #FuoriVarrese torna a prendere piede: sono tantissimi, infatti, gli utenti che sperano che il programma prenda il provvedimento più radicale di tutti e conduca Varrese alla porta per fargli capire che le parole hanno un peso e che, specie quando si vive 24 ore su 24 davanti alle telecamere, occorre muoversi entro certi limiti che conviene non superare.

«Beatrice ha il male in corpo», «Chiamiamo l'esorcista», «Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così…» sono solo alcune delle frasi che l'attore ha rivolto alla collega, senza dimenticare un acceso confronto in cucina - «Fai bene ad abbassare lo sguardo: tienilo basso, presuntuosa» - e a un'altra frase - «ci urino sopra» - pronunciata chiudendo la porta del bagno ma alludendo malevolmente che quell'attività sarebbe potuta servirgli anche per neutralizzare la sua nemica. [...]

2. "GRAVI CAMPANELLI D'ALLARME". GESSICA NOTARO CONTRO I COMPORTAMENTI DI MASSIMILIANO VARRESE AL GF 23

Estratto dell'articolo di Cristina Balbo per www.ilgiornale.it

[...] ad esprimere la propria opinione è arrivata Heidi Baci, proprio l’ex inquilina che con Varrese ha avuto questioni nel corso della sua esperienza nel reality tanto da decidere di abbandonarlo. Ma non è finita qui, perché a voler dire la sua è stata anche Gessica Notaro.

L’intervento di Heidi Baci

Mentre sui social impazza l’hashtag #fuoriVarrese, qualcuno ha deciso di ricordare anche quanto accaduto con Heidi nella prima parte del programma. Lo scontro Baci-Varrese era stata una delle prime dinamiche a prendere vita in questa edizione del Grande Fratello. Una querelle che era finita male, con l’intervento del padre di Heidi che aveva deciso di varcare la porta rossa per manifestare il suo dissenso nei confronti del comportamento dell’attore. A quel punto, l’imprenditrice di Pescara aveva deciso di abbandonare la trasmissione.

“Il bello è che a suo tempo fu tuo padre il cattivo, ma con il senno di poi…”, scrive qualcuno sui social, menzionando direttamente Heidi che non ha tardato a replicare. Così ha risposto: “Sì, ma non mi fa gioire questa cosa. Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così”. Ricordiamo, infatti, che dopo la scorsa puntata e l’incontro con i figli, Beatrice ha avuto un momento di sconforto e Varrese non ha perso occasione per scagliarsi ancora una volta contro di lei.

Insomma, le sue continue uscite fuori luogo hanno portato anche all’intervento di Gessica Notaro, che non ha esitato con molta educazione ad esprimere il suo pensiero. L’imprenditrice è voluta intervenire per via delle continue lettere che le sono arrivate via mail, proprio come ha spiegato sui social. D’altronde, è anche un tema che la tocca molto da vicino. Dunque, ha commentato: [...] “Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice […].

Non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente”. Infine, l’amara conclusione dell’attivista: “Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi”.

