C’È POCO DA CINGUETTARE PER MUSK: I CONTI DI TWITTER SONO UN DISASTRO – IL MILIARDARIO, CHE LO SCORSO OTTOBRE HA SGANCIATO 44 MILIARDI PER COMPARSI IL SOCIAL, AMMETTE “IL CALO DEL 50% DELLE ENTRATE PUBBLICITARIE”. MA, SECONDO “INSIDER INTELLIGENCE”, IL DATO REALE È PEGGIORE: -89% – LA “CURA” MUSK NON FUNZIONA: IL NUMERO DI ABBONATI, QUELLI CHE PAGANO 8 DOLLARI AL MESE PER LA SPUNTA BLU, È TROPPO BASSO. E IL TAGLIO SANGUINOSO DEL 75% DEI DIPENDENTI NON È STATO SUFFICIENTE A RISANARE IL BILANCIO…

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

ELON MUSK TWITTER

«Il flusso di cassa è negativo, prima di avere il lusso di fare qualsiasi altra cosa dobbiamo portarlo a essere positivo». Parola di Elon Musk che così ha risposto a un utente su Twitter che gli dato suggerimenti strategici su dove condurre l'azienda che il miliardario sudafricano ha acquistato per 44 miliardi in ottobre. […]

Musk – interloquendo con gli internauti – lo ha ammesso evidenziando che a determinare la crisi di liquidità è «il calo di circa il 50% delle entrate pubblicitarie» nonché «il pesante onere debitorio», ovvero i prestiti contratti con le banche per scalare la società californiana.

LA COPERTINA DI TIME SULL ACQUISTO DI TWITTER DA PARTE DI ELON MUSK

Quel che è necessario per Twitter è aumentare i ricavi da qualsiasi fronte: potenziando il numero di abbonati, ovvero coloro che pagano 8 dollari al mese per accedere a Twitter Blue e avere l'identità verificata, e trovando altre vie per monetizzare. In maggio Twitter era proiettata verso un guadagno di 3 miliardi di dollari nel 2023, un terzo in meno rispetto a quanto ricevuto nel 2022.

La strada dei licenziamenti in massa per ridurre i costi avviata alla fine dello scorso anno – Twitter ha tagliato quasi del 75% il numero dei dipendenti, attualmente sono scesi a circa 1300 da 7500 – non è stata sufficiente per risanare i conti della società.

[…] secondo uno studio di Insider Intelligence nei primi due mesi di quest'anno le spese per la pubblicità sono calate dell'89%.

elon musk linda yaccarino

Fra settembre e ottobre, prima quindi che Musk comprasse Twitter, i dieci maggiori investitori avevano versato nelle casse della società 71 milioni di dollari. Nei primi sessanti giorni del 2023, la cifra è scesa a 7,1 milioni. In totale Musk ha riconosciuto che il reddito pubblicitario è calato del 50%, senza tuttavia specificare il periodo in cui questo crollo si è verificato.

Non è la prima volta che Musk si sofferma sul flop degli introiti dalla pubblicità.

Già il 30 marzo aveva rimarcato che da ottobre – quando Twitter è diventata sua – c'era stato un «massiccio calo». Allora erano stati brand globali come Coca-Cola, Merck&Co, AT&T e Hilton ad aver sospeso gli investimenti. È la voce del bilancio che più preoccupa il miliardario.

SEDE TWITTER

Ha così assunto Linda Yaccarino, ex responsabile della pubblicità alla NbCUniversal di Comcast, che è entrata in carica ai primi di giugno con tre settimane di anticipo sul previsto dopo che Twitter ha registrato un calo contabilizzato in maggio del 59% della pubblicità. La strategia della nuova Ceo, che ha portato con sé Joe Benarroch dalla Nbc ma già esperto di pubblicità per Facebook - sta prendendo forma.

ELON MUSK INTERVISTA BBC

Qualche settimana fa ha comunicato agli investitori che Twitter vuole puntare su video e partnership commerciali. I creativi di contenuti potranno persino partecipare ai ricavi che l'azienda avrà dalla pubblicità.

È un tentativo di attirare più creativi in un momento in cui c'è il fondato timore che gli ex dipendenti di Twitter stiano portando le loro competenze al servizio di società concorrenti. Fra queste è soprattutto la neonata Threads a "minacciare" Twitter. Lanciata il 5 luglio, in pochissimi giorni ha raccolto 100 milioni di utenti, quasi un terzo di quelli che ancora popolano il social dell'uccellino blu.

TWITTER

Ma l'App di Meta può contare su sinergie con Instagram che ha circa due miliardi di iscritti. Musk ha già inviato una lettera di denuncia a Meta di violazione dei segreti commerciali e delle proprietà intellettuali[…]

ELON MUSK TWITTER MEME ELON MUSK NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO MEME SU ELON MUSK E TWITTER