Estratto dell’articolo di Natalia Aspesi per il Venerdì

Natalia Aspesi

Ho visto grasse massaie in tv che piangevano sconsolatamente questo ignoto miliardario facendosi la croce: lutto nazionale per sette giorni. Anche per lei che due buone parole per il defunto le ha dette, o quasi: "È venuto a mancare il Cavaliere... Ho sempre pensato che fosse una calamità...". E poi giù a parlare dei fatti suoi, tanto più importanti per lei, tipo "Mi trascino quando mi porto in giro la perfida Olivia (il cane)...". E poi confessa di averlo chiamato per almeno un decennio "un Vecchio Indecente", e qui mi scusi, entro io a fare quella cosa odiosa che è la propaganda e a dire con tutta sincerità e forse per la prima volta, il mio pensiero su Repubblica.

Credo che oggi questo giornale di carta, quello che nessuno avrebbe più voglia di leggere, ha scelto una strada sicura e dura, che lo rende il solo quotidiano, cartaceo, a parlar del Pd come se fosse vero. C'è sul suo sito una interessante trasmissione, Metropolis, dove può incontrare i giovani (ahi noi!) che paiono nuovi e sono molto bravi, una gran consolazione rispetto agli orribili quotidiani di destra o che approvano, come se fosse normale, la destra. Insomma, Repubblica, per ora, è decisamente di sinistra. Lei è di quegli uomini che non resistono senza il quotidiano, anche lì, ad Ascoli, ed è lì che il giornale deve ripartire.

Poi lo sa, anche io sono frivola, e se posso sgridare il Cavaliere, a parte i 32 o quasi processi da cui è uscito indenne anche facendosi le leggi sue, c'è una cosa che non gli perdono: aver tentato di trasformare uomini che più invecchiavano più diventavano belli in uomini che hanno imparato da lui a farsi decine di pessime operazioni estetiche, diventando spaventosi vecchi, di cui lui era il maestro. Poi c'era a lui accanto la signora Fascina, 33 anni contro gli 86, nonno molto vecchio e nipote giovane, una bella signora calabrese, diventata del tutto sconosciuta onorevole a Portici, mai vista in Parlamento, sempre usata come compagna di Berlusconi per sorvegliarlo, e con 53 anni in meno.

