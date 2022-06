Da www.blitzquotidiano.it

VIRGINIA RAFFAELE CLAUDIO BAGLIONI

C’è del tenere tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele? E’ quello che potrebbe lasciar intendere l’ultimo post Instagram dell’attrice, comica e imitatrice.

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, il post che scatena il gossip

Nella foto postata sul social, Virginia Raffaele si è fotografata guancia a guancia con Claudio Baglioni. Nella descrizione poche parole dai molti possibili significati: “Eccoci qui ♥”.

Quindi come hashtag l’attrice ha usato #1&2 #claudiobaglioni #caracalla #roma #backstage. ‘Uno e due’ è uno degli ultimi brani di Baglioni in cui si racconta di una conoscenza che ha stravolto e completato la sua vita. “Non so se ci sarai per sempre, ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come ma mi sei da subito piaciuta”, recita il brano. E secondo qualcuno queste parole sarebbero dedicate proprio all’attrice.

CLAUDIO BAGLIONI E VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO 2019

Una storia tra Virginia Raffele e Claudio Baglioni? Le voci di Deianira

Ad alimentare le voci su una possibile relazione tra Baglioni e Raffaele sono state le parole dell’opinionista televisiva Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato alcuni messaggi di fan del cantautore: “Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato ‘siete bellissimi'”.

Tra i messaggi si legge anche che la compagna di Baglioni, che ha sempre accompagnato l’artista nei suoi concerti, da un po’ di tempo non sarebbe più stata vista con lui.

virginia raffaele e baglioni 4

Il Festival di Sanremo insieme nel 2019

Al momento, però, nessuna certezza e nessun commento da parte dei diretti interessati. La sola cosa certa è la stima reciproca tra i due artisti, con Baglioni che già nel 2019 volle Virginia Raffaele al Festival di Sanremo come conduttrice al suo fianco.

