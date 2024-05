L’ULTIMA VOLTA IN DIRETTA DI AMADEUS IN RAI CON FIORELLO:

ema stokholma

Ivan Rota per Dagospia

Puntata finale pazzesca di Viva Rai Due che ha visto come ospiti Ultimo, Jovanotti e Amadeus al semaforo. Come tutte le volte, l’ospite aspetta il verde per cantare sulle strisce pedonali con tanto di corpo di ballo e Fiorello che dice al collega: “Queste cose te le sogni sul 9”. Poi salutano gli automobilisti e salgono su un autobus, guarda caso della linea 9.

I pasticceri Damiano e Massimiliano Carrara hanno vinto Pechino Express: grande pelo sullo stomaco e nessuna pietà per nessuno, in pratica due terminator che hanno fatto arrabbiare anche Fabio Caressa. Il telecronista con la figlia era stato fatto fuori dai Carrara…

ema stokholma 3

E pensare che Damiano Carrara presenta Bake Off con Benedetta Parodi, moglie di Fabio Caressa. Il pasticcere si era giustificato dicendo che ritenevano Fabio e la figlia la coppia più forte. Caressa ha abbandonato il reality salutando tutti i compagni di viaggio, tranne Damiano e Massimiliano.

raffaella fico

Hailey Bailey è in dolce attesa. La notizia l’ha data lei, insieme a Justin Bieber, condividendo su Instagram alcuni scatti del pancione.

Buone possibilità per Angelina Mango all’ Eurofestival. Ieri sera con La Noia ha fatto ballare tutta la Malmö Arena. La sua canzone é la più “streemmata” su Spotify. Anche se gli scommettitori oggi la piazzano al sesto posto e danno come vincitore il croato e trashissimo Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim.

ema stockolma

Raffaella Fico ha avuto una liaison sinora sconosciuta ai piú: “Io avevo all’incirca 20, 21 anni”, ha l’ex gieffina, che è mamma di Pia, avuta 11 anni fa da Mario Balotelli. “Per caso ero in Sardegna, lo conobbi ad un evento. Fu lui che si avvicinò, inizia a corteggiarmi e da lì ci scambiamo i numeri, iniziamo a sentirci. Ci fu questa piccola storia”. E sapete chi é lui? Cristiano Ronaldo. SuperMario Balotelli l'ha definito il suo "grande amore" ma non ha potuto fare a meno di ricordare anche i tradimenti di lui: "Erano corna pubbliche, non si potevano neanche nascondere".

'Sogno di togliere tutti i tatuaggi, fa un male cane e costa un botto'': Ema Stokholma cambia tendenza e sceglie di cancellare il passato sino all’ultimo ex Angelo Madonia. Wanda Nara invece si fa stampare la faccia del marito Mauro Icardi persino sui vestiti.

La Rai ha involontariamente fatto passare un banner con la percentuale del televoto per l’ artista israeliano subito dopo le graduatorie. Il 39,31% degli italiani ha votato Israele, al secondo posto i Paesi Bassi con il 7,32%. Un po’ più di attenzione non guasterebbe.

wanda nara 45

Surreale a Uomini e Donne:

Mario, che corteggia Ida Platano conferma di conoscere Melissa, ma precisa: “conoscere Melissa è stato un caso. Sono stato in quel B&B di pomeriggio e poi di notte, ma che tu ci creda oppure no non c’è stato niente“.

Tina ribatte subito: “io oggi lascio il programma, ma non si può sentire. Cosa ci saresti andato a fare in quella camera?”, ma il corteggiatore si difende “l’ho omesso perchè sapevo che non ci avresti mai creduto”. Ida Platano si incazza di brutto e poi caccia Mario Cusitore: “Hai sempre fatto schifo” e lascia il trono. Tina Cipollari dice a lui: “sei un miserabile”.

A Montecatini Terme ecco George Clooney e Adam Sandler alla stazione, ma non sono in viaggio. Le due star stanno girando un film per Netflix diretto da Noah Baumbach che vede nel cast anche Laura Dern, Greta Gerwig e, per l’ Italia, l’ immancabile Alba Rohrwacher.

raffaella fico 4

La gieffina Greta Rossetti vuole lanciare la moda di uscire in città in bikini. Solo che persino sul lungo mare non puoi andare in giro così che ti fanno la multa , ma lei vuole mettersi in mostra ad ogni costo. Cosa si fa per non farsi dimenticare…

i fratelli carrara cristiano ronaldo amadeus fiorello 44 amadeus fiorello 33 greta rossetti