ONLYFANS, L'AGENZIA DI COLLOCAMENTO PER LE TELE-TROMBATE - ANTONELLA MOSETTI PARLA DELLA SUA SVOLTA A LUCI ROSSE: "NEL MOMENTO IN CUI ARRIVA IL BONIFICO SONO TANTO CONTENTA. NON C’È NULLA DI PORNOGRAFICO: IL SENO SI VEDE OVUNQUE, PIEDI E LATO B ANCHE. È UN SOCIAL A PAGAMENTO, MENO EDULCORATO. ODIO L’IPOCRISIA. SAPETE QUANTE DONNE CI SONO SENZA METTERCI NOME E FACCIA? SE NON MI CHIAMANO PIÙ IN TV HO MILLE CONTATTI. LAVORO SU INSTAGRAM, TIKTOK, ONLYFANS…"