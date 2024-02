RYAN GOSLING: DA "BAMBOLOTTO" AD "ACTION MAN"? - L'ATTORE CHE HA INTERPRETATO "KEN" NEL FILM DI BARBIE, SAREBBE IL CANDIDATO FAVORITO DA SYLVESTER STALLONE PER IL RUOLO DI RAMBO, IN UN IPOTETICO REVIVAL DEL FRANCHISE - "SLY" HA DATO LA SUA "BENEDIZIONE" DURANTE IL "TONIGHT SHOW": SE MAI DOVESSI CEDERE IL TESTIMONE, LO DAREI A LUI PERCHÉ AMA IL PERSONAGGIO. C'E' SOLO UN PROBLEMA: E' TROPPO BELLO…"

margot robbie ryan gosling in versione barbie e ken 1

(ANSA) - Da Ken a Rambo. E' il personaggio che potrebbe interpretare Ryan Gosling in un ipotetico revival del franchise lanciato nel 1982 con Sylvester Stallone nei panni di John Rambo, il veterano della guerra del Vietnam. Lo scrive Variety citando 'The Tonight Show' con ospite lo stesso Stallone, il quale ha detto che Gosling avrebbe la sua benedizione per prendere il suo posto. "Ho conosciuto Ryan Gosling a una cena - ha detto -. Ovviamente siamo l'esatto opposto. Lui è di bell'aspetto, io no. Dico sul serio. Immaginate me come Ken? Non funziona".

rambo 5

Durante la stessa cena, il co protagonista del film Barbie confessa di essere stato affascinato da Rambo e che andava persino a scuola vestito come lui. "E' interessante - spiega Sly durante il Tonight Show - se mai dovessi cedere il testimone, lo darei a lui perché ama il personaggio". Tuttavia aggiunge anche che Gosling è troppo bello per essere Rambo.

ryan gosling in versione ken 3 rambo8 ryan gosling sylvester stallone sylvester stallone carl weathers 3 sylvester stallone (4) sylvester stallone (3) ryan gosling con lo stecchino in bocca come cobra rambo ii la vendetta 2 rambo rambo ii la vendetta 3 russell crowe ryan gosling the nice guys ryan gosling come un tuono ryan gosling blade runner 2049 Ryan Gosling nei panni di Ken eva mendes ryan gosling ryan gosling the gray man ryan gosling the gray man ryan gosling