9 giu 2023 14:45

SAKA-NORMAL ACTIVITY - RYUICHI SAKAMOTO, MORTO LO SCORSO APRILE, CONTINUA A SFORNARE MUSICA DALL'OLTRETOMBA: DOPO L'ALBUM-TESTAMENTO E LA PLAYLIST PER IL SUO FUNERALE, IL PIANISTA "TORNA" SUL PALCO CON UN CONCERTO IN REALTÀ MISTA A NEW YORK - LO SPETTACOLO, INTITOLATO "KAGAMI" (SPECCHIO IN GIAPPONESE) È STATO IDEATO DALL'ARTISTA NEL 2019/2020, IN COLLABORAZIONE CON IL REGISTA TODD ECKERT E SARÀ UNA VIA DI MEZZO TRA UN CONCERTO E UN'INSTALLAZIONE...