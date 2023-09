SALIERI, OGGI E DOMANI – BARBARA COSTA E IL 40ENNALE PORNO DEL “MAESTRO” MARIO SALIERI: “CHI È DAVVERO? IN UN’INTERVISTA, SCOVATA IN UN SITO PICCOLO BEN FATTO, ‘HARD-ME’, PARLA DELLE SUE PORNOSTAR… SENZA FRENI! MOANA POZZI? ‘ERA L’ANTITESI DELLA SENSUALITÀ, E PURE PIUTTOSTO ANTIPATICA. UNA DIVA. PERÒ MAI INVESTIMENTO FU PIÙ INDOVINATO” – “SELEN? “SELEN? UNA SCOMMESSA VINTA, PER ME E PER LEI. È TRA LE POCHE CHE SA RECITARE. LA SUA PASSIONE PER IL SESSO ERA AUTENTICA. SE NON FOSSE STATA INFLUENZATA DA FIDANZATI DEFICIENTI E DA CRISI D’IDENTITÀ…”

Barbara Costa per Dagospia

mario salieri

Si potrebbe parlare del 40ennale porno del Maestro del Porno Mario Salieri, poiché è nel 1983 che il futuro Maestro di pellicole porno d’autore che dall’Italia hanno conquistato mezzo mondo, ha messo su la sua primissima casa di produzione e è partito con due soci per Amsterdam, a girare il suo primo porno.

Peccato che una volta a Amsterdam, scordatosi la telecamera a Napoli, e così sp*ttanatosi quasi l’intero budget per acquistarne un’altra, e per giunta ritrovatosi con un cast locale spacciato per professionale ma in realtà composto da fattoni papponi e fattone m*gnotte di quart’ordine, il futuro Maestro Salieri li abbia in ogni modo fatti accoppiare per filmarli in filmacci hard fatti passare per grezzi amatoriali italiani, finiti chissà dove. I primi autentici porno del Maestro in fasce Mario Salieri sono girati l’anno seguente, e uno con sua imponenza il pornodivo Gabriel Pontello, col suo protetto scugnizzo al seguito, uno sbarbatello Rocco Siffredi.

mario salieri la dolce vita

Ma non è di questo Salieri che vi vorrei parlare, e nemmeno dell’…"incidente" occorso su quel set a Pontello, il quale, per ottimizzare l’erezione, si è fatto mettere un dito nel deretano da una attrice, attrice che in cotanto ano ha perso un’unghia finta, e ci si sono messi in tre a ritrovarla, no, no, no, io vorrei porre la porno attenzione sul rapporto tra il Maestro Salieri e le donne che hanno pornato per lui, e tra lui e le Salieri-girls, le porno ragazze poste sotto suo contratto esclusivo.

È risaputo che il Maestro Salieri sul set sia severissimo, pure puntigliosissimo, e che sfianchi attori e attrici nell’illustrare come ogni scena vada girata, e nel poi fargli girare la sc*pata nel concreto (non esagero, ma una sc*pata in Salieri di pochi minuti richiede duro impegno di ore).

salieri una vita in vendita

E allora: chi è il vero Salieri? Perché, lo potete comprovare in rete: in interviste le più diverse il Maestro al solito è limato ed equanime nel giudicare i suoi attori, ma io ne ho scovata una, in un sito piccolo ben fatto, "Hard-Me", dove Salieri parla delle sue pornostar… senza freni! Come scrivono i giornalisti quelli precisi, cogliamo fior da fiore.

Moana Pozzi? “Con me ha girato la serie "Inside Napoli" e Moana io l’ho pagata 100 milioni di vecchie lire. E Moana era l’antitesi della sensualità, e pure piuttosto antipatica. Una diva. Però mai investimento fu più indovinato”.

Angelica Bella? “Una porno star famosissima nei '90, in video appariva sinuosa e elegante ma in realtà era una contadina rozza, e ignorante, e volgare, che non si faceva problemi sul set a scoreggiare e a ruttare davanti a tutta la troupe! Con me ha girato "Tutta Una Vita", e pure lei l’antitesi della sensualità”.

moana pozzi

Selen? “È stata per 5 anni una Salieri-girl, con me sotto contratto esclusivo mondiale, e sottopagata. Il successo l’ha ottenuto con me. I soldi girando porno con altri. Selen è una scommessa vinta, per me e per lei. Se non fosse stata influenzata da fidanzati deficienti e da crisi d’identità avrebbe raggiunto una fama superiore a quella di Moana. Selen è tra le poche pornostar che sa recitare. La sua passione per il sesso era autentica”.

Che è successo con Zara Whites? “Ha abbandonato il set di "Divina", e all’ultimo giorno: avevamo litigato, ma per una stupidaggine”.

Manuela Falorni, detta la Venere Bianca? “Con me nei miei cast principeschi, il suo debutto anal in "Erotic Stories 2". Il problema con Manuela non era certo lei, ma suo marito e manager, Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa. Un vero rompiscatole, capriccioso e presuntuoso”. E Roberta Gemma? “Roberta ha una bellezza e un erotismo che si moltiplicano davanti alla telecamera. Ma ha limiti recitativi evidenti”. Roberta Gemma “è la mia "Ciociara", è giunonica e burina, e nel senso buono del termine”.

Vittoria Risi? “Ottima interprete, sa recitare, però nelle scene hard è scontata, accademica e anche un po’ ridicola, a volte, data l’età avanzata e la considerevole stazza fisica. Ho dovuto lavorare moltissimo per renderla credibile”. Silvia Bianco? “Limiti recitativi, ma non nel girare le scene porno. Il contrario della Risi”. In "La Ciociara", il Maestro Mario Salieri riconosce di aver girato la scena porno di cui finora è più fiero, quella tra Roberta Gemma e Steve Holmes.

salieri sex camorra

E qui sta il punto: il Maestro Salieri è talmente Maestro che nei suoi porno ha diretto attori internazionali tra i più affermati. È a loro che riconosce la più alta professionalità. Su tutte, la franco-vietnamita in pensione Katsumi: “Straordinaria”, dice il Maestro e, per quanto riguarda gli uomini, a differenza degli attuali, che, lasciamo stare carenze di recitazione e di dizione “oltre due frasi diventerebbero ridicoli”, e che “per merito delle siringhe riescono ad avere un’erezione e ad essere da me diretti con tranquillità”, non possono affatto competere con pornoattori del passato.

Come Ron Jeremy. Con lui Salieri ha realizzato il campione di vendite (e premi) "Arabika": “Ron Jeremy, simpaticissimo, attore capace di scene uniche, di emozione intensa. Unico difetto: la tirchieria!” (per chi vuole saperne le ultime, Ron Jeremy è sempre ricoverato al Patton State Hospital, di San Bernardino, e la demenza se lo sta mangiando. Nuove sul destino suo, e sul processo per stupri che lo riguarda, le avremo a novembre). Il porno di cui il Maestro Mario Salieri è più orgoglioso? "La Lunga Notte di Abby Taylor". E l’attore il più "resistente" ? “Rocco, e pure Roberto Malone, Ron Jeremy, Francesco Malcom, e Jean Pierre Armand”. Tutti signori pornoattori ante Viagra e ante punturine al pene. Mi prostro.

