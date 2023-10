5 ott 2023 17:31

SALONE E "SOLONI" - PIETRANGELO BUTTAFUOCO CHE, COME DAGO DIXIT HA PREMUTO SUL MINISTRO SANGIULIANO PER FARSI INSERIRE NEL COMITATO EDITORIALE DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO, NON È NELLA NUOVA SQUADRA PRESENTATA DA ANNALENA BENINI - CONFERMATI LITTIZZETTO E PICCOLO, ALLA GUIDA DELLE SEZIONI IN CUI SARÀ DIVISO IL SALONE CI SARANNO ANCHE ALESSANDRO PIPERNO E ERIN DOOM - BUTTAFUOCO: “E’ UNA MINCHIATA, MAI PENSATO DI FARE IL CONSULENTE PER IL SALONE E MAI LO FARÒ”