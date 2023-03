SALOON DEL LIBRO! DOPO LE POLEMICHE PER LA SCELTA DEL SUCCESSORE DI NICOLA LAGIOIA, CON IL RIFIUTO DI PAOLO GIORDANO, SI FA LARGO L’IPOTESI MARIO CALABRESI ALLA GUIDA DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO – COMUNE E REGIONE VORREBBERO L’EX DIRETTORE DI "STAMPA" E "REPUBBLICA" PERCHÉ POTREBBE UNIRE CONOSCENZE LETTERARIE E CAPACITÀ MANAGERIALI...

Estratto dell’articolo di Cristina Insalaco per lastampa.it

Mario Calabresi in una passata edizione del Salone del libro

mario calabresi

C’è una voce che si sta rincorrendo in questi giorni e che secondo qualcuno potrebbe mettere tutti d’accordo sulla scelta del successore di Nicola Lagioia: fare guidare il Salone del Libro a Mario Calabresi. Lo scrittore e giornalista avrebbe infatti tutte le qualità per prendere in eredità il Salone di Lagioia e renderlo sempre più contemporaneo e internazionale.

Nessuno gliel’ha ancora proposto ufficialmente, e in realtà essendo lui impegnato con il progetto Chora Media, la storytelling company che ha co-fondato nel 2020, e con le sue storie in versione podcast, è difficile che lasci tutto per dedicarsi a tempo pieno a dirigere il Salone del Libro.

mario calabresi

Soprattutto adesso che Chora Media è in espansione, e che tra i tanti progetti ha di recente anche prodotto lo spettacolo “La città dei vivi” di Nicola Lagioia. Ma i grandi soci del Salone in queste ultime settimane avrebbero comunque provato a corteggiarlo, o starebbero cercando il modo di fargli accettare l’incarico. Per molti lui racchiuderebbe infatti la perfetta sintesi tra le capacità manageriali e la conoscenza del mondo editoriale.

nicola lagioia

Classe 1970, ha diretto prima La Stampa e poi La Repubblica, oltre a essere attualmente ceo di Chora Media. Tre esperienze che sarebbero gradite a chi deve scegliere il leader migliore per la kermesse del 2024– 2026, e che allo stesso tempo tranquillizzerebbero molti sul tema della gestione di budget e risorse umane. Mario Calabresi è conosciuto al grande pubblico, ha alle spalle una storia forte ed è un esperto di comunicazione. Ha scritto numerosi libri anche legati alla storia della sua famiglia – l’ultimo è “Una volta sola.

Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere”, edito da Mondadori – e conosce bene il mondo editoriale italiano. Per tutti questi motivi il suo profilo potrebbe mettere d’accordo i privati, la Regione e il Comune, ma è più probabile che alla fine la scelta ricada su altre persone tramite una chiamata diretta.

SALONE DEL LIBRO

(…)

mario calabresi foto di bacco (3)