7 ott 2023 19:59

È SALTATO IL MEDIORIENTE, MA IN RAI NON SONO IN GRADO DI CAMBIARE UN PALINSESTO - MENTRE SCOPPIA IL CONFLITTO IN ISRAELE, LA TELEVISIONE PUBBLICA NON OFFRE UNO SPECIALE: NONOSTANTE L’ESERCITO DI IMBOSCATI, DI DIRETTORI CHE SUPERANO PER NUMERO I PORTINAI E A DISCAPITO DEI DUE CORRISPONDENTI SUL POSTO, LA RAI MANDA IN ONDA SU RAI1 “LA VITA IN DIRETTA” E SU RAI2 “LA ZAMPATA” - NON BASTANO I MEGA MEZZI A DISPOSIZIONE E SI FANNO SUPERARE DA RETE4...