GIORGIA MELONI CON IL PANETTONE MAINA

Giuseppe Candela per Dagospia

LA PASSIONE SEGRETA DI GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni mangerà il panettone? Si sono chiesti in molti alle prese con le solite disamine politiche.

Noi ci soffermiamo proprio su una vera e propria passione della Premier: il panettone.

La leader di Fratelli d'Italia lo mangia durante tutto l'anno, pure a ferragosto, a colazione. Giorgia, attenzione alla glicemia!

VLADIMIR LUXURIA VERSO L'ISOLA DEI FAMOSI: SECONDO NUMERO ZERO COME CONDUTTRICE

Dagospia lo aveva anticipato prima di tutti: Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare su Vladimir Luxuria per la prossima edizione "L'Isola dei Famosi".

L'opinionista promossa sul campo conduttrice al posto di Ilary Blasi, nonostante le smentite di rito l'ex parlamentare avrebbe girato ben due numeri zero. Il risultato? Vladimir, malgrado i dubbi della società di produzione Banijay, si avvicina a grandi falcate verso l'obiettivo. A un passo dal sì definitivo.

"IO CANTO" DIVENTA "FAMILY" E TORNA GIA' IN PRIMAVERA SU CANALE 5

Ci risiamo. Dopo aver copiato Ti lascio una canzone, dopo aver fatto la "guerra" a The Voice Kids, Mediaset copia ancora un programma ad Antonella Clerici: Io Canto Generation diventa Family (con i casting affidati alla società di Sonia Bruganelli), dunque la copia di un titolo condotto da Clerici "Standing Ovation". Nel nuovo, si fa per dire, programma i bambini si esibiranno con un componente della loro famiglia.

La notizia? Il programma non andrà in onda la prossima stagione ma tornerà su Canale 5 a distanza di pochi mesi già in primavera (tra aprile e maggio).

Anche in questo caso ci saranno cambi di programmazione per evitare la concorrenza?

"THE VOICE SENIOR" EXTRALARGE: SI ALLUNGA DI DUE PUNTATE E ARRIVA LO SPIN OFF "GENERATION"

Il debutto della quarta edizione di "The Voice Senior" è fissato per venerdì 16 febbraio, le registrazioni dello show condotto da Antonella Clerici sono cominciate da qualche settimana. In giuria la riconferma di Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

Una novità? La durata. Il programma del venerdì sera di Rai1 andrà in onda per ben nove puntate, due in più rispetto all'ultima edizione.

Proprio le ultime due dovrebbero dare spazio a un nuovo spin off "Generation", qui una "risposta" alla concorrenza, con protagoniste due generazioni a confronto.

MICHELLE HUNZIKER PUNTA SU CLAUDIO SANTAMARIA

Non una, non due, ben tre. Sono iniziate le registrazioni di "Michelle Impossible", il one woman show firmato Hunziker giunto, con ascolti positivi ma non esaltanti, alla terza edizione. Nel cast fisso la Gialappa's Band e Katia Follesa, tra gli ospiti arriverà anche l'attore Claudio Santamaria.

BELVE TORNA SU RAI2: ECCO LA DATA

Tremate, tremate, le Belve son tornate. O meglio si preparano per il grande ritorno in onda, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani andrà in onda a partire da martedì 2 aprile e terrà compagnia al pubblico di Rai2 per cinque settimane. C'è chi assicura grandi sorprese.

MOVIMENTI DI AGENZIA: CHIARA MACI, BRUNO BARBIERI E LUCA BARBARESCHI

C'è chi entra, c'è chi esce. Ha salutato l'agenzia MnComm di Umberto Chiaramonte la blogger, cuoca e imprenditrice digitale Chiara Maci che ha deciso di affidarsi a Show Reel Media Group.

In tema di cucina, ha salutato Realize Network il giudice di Masterchef Bruno Barbieri. Per il suo impegno sul piccolo schermo il discusso Luca Barbareschi è entrato a far parte dell'agenzia Vegastar di Capecchi.

DOPO MIELI E GIANANI ANCHE GABRIELE IMMIRZI LASCIA FREMANTLE?

Il quotidiano "Italia Oggi" aveva anticipato l'uscita di Lorenzo Mieli e Mario Gianani da Fremantle, il duo è a lavoro per fondare una nuova società di produzione di cui non si conosce ancora il nome e che potrebbe avere l'apporto di fondi internazionali.

Stando alle nostre fonti dovrebbe salutare Fremantle per lanciarsi in questa nuova sfida l'ex Ceo Gabriele Immirzi. Il colosso Fremantle non sta certo a guardare, come svelato dal Sole 24 Ore, il gruppo sarebbe pronto a inglobare due società italiane Stand by Me e Picomedia (già insieme in Asacha Media Group).

RICORDATE FABRIZIO SALINI? NUOVO RUOLO PER L'EX AD RAI

Ricordate Fabrizio Salini? L'ex amministratore delegato della Rai, in quota Movimento 5 Stelle, dopo l'uscita da Viale Mazzini non ha certo fatto grandi passi. Ora è approdato a Lovit, si tratta di una start up specializzata che fa parte della holding Bad Idea e si occupa di produzione audiovisiva.

Per lui il ruolo di ad e consigliere del cda della holding, di cui fa parte anche Fausto Brizzi, anche lui reduce da anni difficili, come produttore creativo. Ruolo di Presidente per Filippo Cipriano, uscito da Fenix come direttore generale dopo pochi mesi senza aver lasciato il segno. Cosa combineranno di buono i tre dirigenti?

INDOVINELLI

1) A Milano tutti si chiedono perché l'importante, ricco e influente imprenditore si stia spendendo moltissimo per aiutare un volto noto del piccolo schermo. Cosa c'è sotto?

2) Dicono che un giovanotto bello, discusso e con il cuore a destra, finito da mesi al centro del gossip, si sia proposto ovunque prima di cedere al "nemico". Di chi si tratta?

3) Il vecchio dirigente Rai ha confidato ai suoi amici che nei prossimi mesi tornerà a lavorare in azienda. Con spirito battagliero e voglia di vendetta, dicono. Chi è?

4) Dicono che un programma già pronto e registrato sia venuto talmente male che produzione e montatori sarebbero disperati. Riusciranno ad aggiustare il tiro e ottenere l'ok per la messa in onda?

