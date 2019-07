SALUTAME MIMMO LUCANO! - LA RAI CANCELLA DEFINITIVAMENTE LA FICTION SU RIACE, A CAUSA DEL RINVIO A GIUDIZIO DELL'EX SINDACO CALABRESE - LO SCENEGGIATO, INTITOLATO "TUTTO IL MONDO È PAESE", CON BEPPE FIORELLO, ERA GIÀ ULTIMATO, MA ERA STATO SOSPESO NEL 2018…

beppe fiorello interpreta il sindaco di riace mimmo lucano

Da “la Verità”

La fiction sul modello di accoglienza della Riace di Mimmo Lucano è stata esclusa dai nuovi palinsesti Rai a causa del rinvio a giudizio dell' ex sindaco calabrese. Lo sceneggiato, intitolato Tutto il mondo è paese, con Beppe Fiorello, era già ultimato, ma era stato sospeso nel 2018, in seguito all' apertura del fascicolo giudiziario a carico dell' ex primo cittadino. A Lucano, però, non mancherà la solidarietà del Pd: sabato 13 luglio è atteso a Roma, a Villa Torlonia, come ospite della festa dell' Unità.

beppe fiorello sul set della fiction