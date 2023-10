SALVATE IL SOLDATO RANUCCI: E' SENZA TRAINO – “REPORT” VIENE PENALIZZATO DALLO SPOSTAMENTO ALLA DOMENICA: E' PARTITO DA UN MISERO 3%, AZZOPPATO DAL 3.3% LASCIATO DAL PRESERALE CONDOTTO DA SERENA BORTONE - A RANUCCI TOCCA FATICARE PER RISALIRE FINO AL 7.6% - FABIO FAZIO, PARTENDO ALLE 19.30, RIESCE AD ASSESTARE IL PROGRAMMA SUL NOVE ALL’11%...

Marco Zonetti per Dagospia

report sigfrido ranucci

Il debutto di Fabio Fazio sul Nove con Che tempo che fa è stato un successo indiscusso. L'operazione per Discovery è stata vincente sotto ogni punto di vista e nessuno lo mette in dubbio.

Occorre tuttavia aggiungere qualche dato interessante. Il programma di Fazio è partito fin dalle 19.30 in fascia preserale con Che tempo che farà (5.7% di share) e si esteso poi in access prime time con la presentazione di Che tempo che fa (8.8%), azzoppando così il traino di Report, ovvero il programma immediatamente precedente, alias Che sarà condotto da Serena Bortone, che ieri ha ottenuto il 3.3% di share, battuto anche da Stasera Italia con Augusto Minzolini su Rete4.

fabio fazio che tempo che fa su canale nove

Report è invece iniziato alle 20.57, e - se si osservano le curve - si evince che il "povero" Ranucci è partito da un misero 3% mentre Fazio nella stessa fascia era già assestato all'11% circa. Report è a quel punto risalito vertiginosamente fino a raggiungere più o meno il 9% e a superare addirittura, per un certo lasso di tempo, Fazio a partire dalle 22.37 circa.

sigfrido ranucci report 1

Ribadiamo che il successo di Che tempo che fa è indiscutibile e inconfutabile, ma occorre anche sottolineare come tutto congiuri affinché Report sia penalizzato nel confronto. La scorsa settimana, senza Fazio, Ranucci era riuscito a rimontare da un basso traino fino alla cifra monstre dell'11.4% di share.

fabio fazio LILIANA segre che tempo che fa su canale nove

Tirando le somme, lo spostamento di Report alla domenica - come già ampiamente previsto - ha indebolito il lunedì sera di Rai3 e, al tempo stesso, il trasferimento di Fazio sul Nove ha indebolito la domenica della Terza Rete, sia in access prime time sia in prima serata.

Non esattamente una strategia remunerativa per il servizio pubblico pagato dal canone, che però può riconsolarsi con gli exploit Auditel di Pino Insegno e con le ospitate, per nulla costose, di Fabrizio Corona.

