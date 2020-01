ARRIVEDERCI, ROMA - FLORENZI HA ACCETTATO DI ANDARE IN PRESTITO AL VALENCIA PERCHE' NON VUOLE PERDERE GLI EUROPEI – IL MESSAGGIO SIBILLINO AI TIFOSI: “AVREI TANTE COSE DA DIRE” – FONSECA INSISTE PER MERTENS MA MANCA IL SI’ DEL BELGA (CHE PREFERIREBBE L’ESTERO) - L'EX DS GIALLOROSSO SABATINI: "L'ADDIO DI FLORENZI? E’ COME SE A ROMA RESTASSE SOLO LA PERIFERIA. PELLEGRINI? I GRANDI CAPITANI SONO RARI…"