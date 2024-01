SAM SHEPARD, UN CIALTRONE DI STRAORDINARIO TALENTO – LA SPERICOLATA VITA DELL'ATTORE E DRAMMATURGO, MORTO NEL 2017, RACCONTATA IN UN LIBRO ORA TRADOTTO IN ITALIANO – IL PADRE ALCOLIZZATO, I FILM SCRITTI CON ANTONIONI E WENDERS, L'AMORE CON PATTI SMITH E JONI MITCHELL, LA LUNGA STORIA CON JESSICA LANGE – ALBERTO ANILE: “ERA BELLO IN MODO SPUDORATO E UN FORMIDABILE CONTABALLE. È STATO PUNK PRIMA DEL PUNK. HA VINTO IL PULITZER. HA LAVORATO PER UN’AGENZIA INVESTIGATIVA. HA FATTO ABBONDANTE USO DI LSD E SOPRATTUTTO DI METANFETAMINA”

Estratto dell’articolo di Alberto Anile per “Robinson - la Repubblica”

sam shepard 6

La prima cosa che s’impara leggendo True West di Robert Greenfield (appena tradotto ed edito da Jimenez) è che Sam Shepard era un formidabile contapalle. Mentiva alle sue donne, perché ne frequentava più di una per volta; mentiva ai giornalisti, per far più belle le sue risposte; usò le sovvenzioni destinate agli scrittori per comprarsi una Dodge Charger e una chitarra Stratocaster; quando lo chiamarono alla leva per il Vietnam si finse schizofrenico (anni dopo raccontò a un giornalista di essere stato riformato per due vertebre rotte cadendo da cavallo).

La seconda cosa che s’impara è che Sam Shepard ha avuto una vita pazzesca, più avventurosa e affascinante dei protagonisti dei suoi drammi e dei personaggi interpretati al cinema. Era bello in modo spudorato, una specie di incrocio fra James Dean, Gary Cooper e l’uomo di Marlboro Country.

true west la vita il lavoro e i tempi di sam shepard

È stato punk prima del punk, suonando la batteria con gli Holy Modal Rounders. Ha vinto il Pulitzer. Ha lavorato per un’agenzia investigativa e come inserviente in un locale musicale. Ha fatto abbondante uso di lsd e soprattutto metanfetamina («quando camminavi per strada era come avere le scintille sotto i piedi»). Joyce, la sua prima donna, lo abbandonò perché si rese conto d’essersi messa con«un drogato, donnaiolo e figlio di un alcolizzato».

Con Patti Smith, che per lui lasciò Robert Mapplethorpe, compose in due serate una nuova pièce. Joni Mitchell, un’altra delle sue amanti, scrisse per lui Coyote (album Hejira). Lasciò definitivamente la moglie, pluricornificata, per Jessica Lange: le chiese di sposarlo, rimanendo poi insieme trent’anni senza anello al dito.

sam shepard patti smith

Ha scritto un film per i Rolling Stones, Maxagasm, che non è stato mai girato. Ha cominciato a scrivere un film per Bob Dylan che poi, col titolo Renaldo e Clara, è diventato tutt’altra cosa. Ha cominciato a scrivere Zabriskie Point per Michelangelo Antonioni senza seguirlo fino alla fine. Ha scritto per Wim Wenders Paris, Texas, seguendolo fino alla fine ma rifiutando di interpretarlo. Accettò di interpretare Settembre di Woody Allen ma poi il regista buttò via l’intero film e lo rigirò con un altro cast.

[…]

La lettura di queste oltre 400 pagine andrebbe fatta con un computer davanti, cercando le foto descritte lungo gli snodi fondamentali della biografia: Shepard e Patti Smith sul balcone del Chelsea Hotel, Shepard e il padre alcolizzato l’ultima volta che s’incontrarono, Shepard e Lange beccati dal paparazzo Ron Galella, la foto segnaletica di Shepard 72enne, arrestato per quella che sembrava ubriachezza (ed erano invece i primi sintomi della sla).

sam shepard jessica lange

Greenfield racconta la grande facilità con cui Shepard scriveva. «Per me, quello non era un problema», sosteneva il drammaturgo. «C’erano così tante voci che non sapevo da dove cominciare. Era splendido, davvero. Mi sentivo come una specie di strano stenografo. Non intendo farla passare per un’allucinazione, ma di sicuro c’erano delle cose là fuori e io mi imitavo a metterle per iscritto».

Si parla tanto di capolavori come Curse of the Starving Class, Il bambino sepolto, True West e Pazzo d’amore ma a Greenfield interessa più l’uomo dell’autore, più i fatti che l’analisi delle opere. D’altra parte la stragrande maggioranza di ciò che Shepard ha scritto è una versione rimaneggiata di una vita rock ’ n’ roll. Si potrebbe realizzare un’opera teatrale o un film su di lui utilizzando esclusivamente brani dai suoi testi.

sam shepard buried child premio pulitzer

Allora, domanda: scriveva perché la vita folle che ha vissuto reclamava di essere messa su carta o ha vissuto al massimo perché sapeva che questo poteva nutrire i suoi scritti? Alla fine del libro il mistero di Sam Shepard rimane intatto, ma lo ami di più. […]

