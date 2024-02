SANGIOVANNI, UN’ALTRA VITTIMA DEL VORTICE DELLO SHOW-BIZ – IL CANTANTE 21ENNE, EX "AMICI", DOPO SANREMO HA ANNULLATO L’USCITA DEL DISCO E I CONCERTI. MA NON E' CHE TROPPO SUCCESSO, TUTTO INSIEME, A UNA GIOVANE ETA’ CREA SCOMPENSI? LO PSICOTERAPEUTA: “È UN’ANSIA DA VUOTO IDENTITARIO. CHI HA COSTRUITO UNA VITA SENZA NEMMENO UNA CADUTA DI SOLITO HA COSTRUITO UN FALSO SÉ E QUESTO “INGANNO” PRIMA O POI VIENE A CHIEDERE IL CONTO. QUESTA E’ UN’OCCASIONE DI CRESCITA PERCHE’…”

«Questa è un’ottima dichiarazione di un ragazzo che riesce a trasformare il fallimento in un’occasione di sviluppo. Significa che accetta il fatto di essere in crisi, di fare fatica», spiega Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro di Milano.

Riflette ancora: «Quando la mente ti chiede conto di chi sei davvero queste questioni vengono a galla. Dico che è un’occasione di crescita perché senza fallimenti e inciampi nessuno di noi costruisce un vero sé.

Chi ha costruito una vita senza nemmeno una caduta di solito ha costruito un falso sé e questo “inganno” prima o poi viene a chiedere il conto». L’ansia è il tratto distintivo dei nostri tempi, «ma non è l’ansia prestativa di una volta, o legata alla colpa che era tipica della famiglia tradizionale, è un’ansia da vuoto identitario».

Perché viviamo ormai in un mondo che ha dei tratti distopici: «Sei cresciuto in una società che ti chiedeva di essere solidale ma competitivo, che ti ha detto che Internet era pericoloso, ma non ti ha fatto vivere con l’esperienza del corpo e non ti permette di tornare da solo da scuola come facevano noi quando avevamo 7 anni. Il corpo è sotto sequestro, ma poi a 12 anni ti dicono che i social sono una droga».

Quando un giovane dice «basta, mi pesa tutto, voglio fermarmi perché non sono felice», trova sempre qualcuno che biasima il suo dichiararsi fragile, prendendolo per la resa di un immaturo.

E se quel giovane è un famoso che ha perso l’abbrivio e magari è arrivato penultimo al festival di Sanremo, la fragilità viene facilmente derubricata a capriccio di un privilegiato. Siamo tutti gladiatori, sulla pelle degli altri. Tutti combattenti impavidi e armati di memoria selettiva, che dei loro vent’anni hanno conservato ricordi distorti che fanno da carburante alla nostalgia e rimosso i pomeriggi trascorsi in una stanza con la porta chiusa a chiave e la musica nelle orecchie, a guardare una macchia sulla parete e a chiedersi: che ci faccio qui?

Sangiovanni è un giovane famoso, cantava da Maria De Filippi e poi dappertutto, che ha appena rivendicato il diritto di chiudersi nella sua stanza, cancellando dischi in uscita e concerti già fissati.

(...) Mi piace pensare che lo abbia fatto per consegnare qualcosa ai tanti coetanei che lo seguono: un messaggio, si sarebbe detto un tempo. L’idea che la fragilità non vada dissimulata per vergogna (di cosa, poi?), ma riconosciuta e dichiarata, perché solo così la coda del criceto potrà trasformarsi un giorno nell’ala di un airone.

Sangiovanni, idolo di schiere di ragazze di tutto il Paese, ha atteso la fine del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato con la sua Finiscimi arrivando penultimo, per mollare tutto e spegnere, almeno per un po', le luci di una ribalta troppo illuminata. Ieri Giovanni Pietro Damian (il vero nome) ha usato il suo profilo Instagram per comunicare una decisione sospesa nell'aria da giorni.

«Grazie a quest'esperienza (il Festival, ndr) ho capito che essere sé stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l'ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo».

Un incipit drammatico per i fan e per chi gli vuole bene. Un messaggio che è, alla luce di quello che è successo, il prosieguo del monologo che il cantautore fece il 13 aprile scorso durante il programma Le Iene.

Viene da pensare che il mondo della musica non sia frequentato solo da Mangiafuoco che vivono del motto "the show must go on". Un dato che fa ben sperare per tutti quei ragazzi e ragazzini che intraprendono questa carriera.

