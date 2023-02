SANREMIX - ALTRO CHE MATTARELLA, FUORTES O AMADEUS: CI PENSA TANANAI A PORTARE ZELENSKY A SANREMO. IL VIDEO DEL BRANO CHE HA PRESENTATO AL FESTIVAL È GIRATO CON LE IMMAGINI DI UN SOLDATO UCRAINO E DI SUA MOGLIE – L’ADDIO NON E’ UNA POSSIBILITA’: SUPERATA LA CRISI, I COMA COSE HANNO DECISO DI SPOSARSI. FIORELLO E IL RITARDO DI ELODIE, ALESSANDRO GASSMAN CORE DE PAPA’, CRISTICCHI E LE FOIBE, ROSA CHEMICAL SI E’ ISPIRATO A DE SICA/TONY BRANDO E LAZZA CHE CI PROVA CON DILETTA - VIDEO

alessia marcuzzi e rosario fiorello x kim mingyu, my multiverse of madness pic.twitter.com/VqsdUfBcli — ? (@skzavnio) February 9, 2023

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

tananai

TANA PER TANANAI - Ci pensa Tananai a portare Zelensky sul palco di Sanremo. Il video di “Tango”, il brano che il cantante milanese ha presentato al Festival, è interamente girato con le immagini di un soldato ucraino e di sua moglie: “Amore tra le palazzine a fuoco/la tua voce riconosco/non siamo come loro”

FIORELLO VIEN DI NOTTE – A “Viva Rai 2, Viva Sanremo” lo showman chiede a Elodie: “Anche tu c’hai un ritardo?”; ”In che senso?”, replica la cantante. No, tranquilli, nessun rischio di gravidanza. “Ritardo Audio”, pigola Alessia Marcuzzi che davanti a Elodie non resiste: “Ma una può essere così bella prima di andare a letto? Guarda, quanto è bona…”

DINASTIA GASSMANN – Alessandro Gassmann, core de papà: “Da quando sono nato sono abituato a incontrare persone che mi ricordano mio padre, che mi riconoscono perché magari hanno visto un mio film, e mi fa davvero piacere ma entrare in un supermercato e sentire la canzone di tuo figlio… batte tutto”

elodie copia

“DA QUELLA VOLTA NON L'HO RIVISTA PIÙ/ COSA SARÀ DELLA MIA CITTÀ” - Sergio Endrigo, esule istriano, nella canzone “1947” raccontò il dramma di lasciare la propria terra. In occasione del Giorno del Ricordo, non solo Fratelli d’Italia, anche Simone Cristicchi scende in campo per invitare il Festival a ricordare le vittime delle Foibe, ottanta anni dopo l'inizio del genocidio nei confronti di migliaia di italiani da parte dei partigiani di Tito. “Non credo che sarebbe un problema concedere 20 secondi di tempo, visto che si danno 15 minuti a certi personaggi squallidi…”

diletta leotta

L’ADDIO NON E’ UNA POSSIBILITA’ – Superata la crisi, che hanno raccontato nel brano “Addio” portato a Sanremo, i Coma Cose hanno deciso di sposarsi. “Ma non aspettiamo un bambino…”

LO SCHIAFFO DI ANAGNI? NO, DI SANREMO - Dopo la battuta sul nude-look di Chiara Ferragni che ricordava la sua maglietta in “Borotalco”, Christian De Sica si è accorto che Rosa Chemical si è ispirato nel suo esordio sanremese a Tony Brando, il personaggio che l’attore interpretò in “Compagni di Scuola” di Carlo Verdone?

LAZZA, MA CHE CE STAI A PROVA’? Il rapper, che ce l’ha con i boomer che storpiano il suo nome in Lanza, fa il passivo-aggressivo su Twitter: “Diletta non mi segue, offeso”. Il lamento paga visto che la Leotta, reduce da una serata canterina con Giulia Salemi e Chiara Francini, ha iniziato subito a seguirlo…

coma cose 1 elodie 2 paola e chiara iezzi 3 elodie 3 elodie 4 paola e chiara iezzi 1 paola e chiara iezzi 2 christian de sica chiara ferragni paola e chiara iezzi 4 elodie 1 elodie paola e chiara 3 rosa chemical paola e chiara 1 paola e chiara 2 alessandro leo gassman lazza 1 lazza 2 il ideo tango di tananai coma cose 2