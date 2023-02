SANREMIX - AMA,“SUCAAA” – AMADEUS DIMENTICA DI FERMARE LA DIRETTA INSTAGRAM E FIORELLO SI SCATENA – VITTORIO FELTRI TRANCHANT SUL “BULLO” BLANCO DA “PRENDERE A CALCI IN CULO” E SU PAOLA EGONU – LA SVOLTA SEXY DI ANNALISA, SETHU CHE NON C’HA CAPITO UN CAZZO, LEVANTE E PORNHUB, IL BLACK HUMOR DI LAZZA, LA CANOTTA DI LEO GASSMAN, IL TWERKING DI ROSA CHEMICAL, FEDEZ E FERRO, "L'ACQUASANTIERA” DELLA FRANCINI, NOEMI E SERENA BORTONE - L'URLO DI TANANAI: "NON HO STECCATO UN CAZZO" – VIDEO

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

AMA, “SUCAAA” – Amadeus dimentica di fermare la diretta Instagram e si infila il telefono in tasca. La scenetta scatena Chiara Ferragni che si scusa con i follower (“Pensavo di avergli insegnato qualcosa”) ma soprattutto Fiorello che lo insulta: “Sucaaaaa”, “”Testa di minchia” “”cughiunazzu”, “minchia di mare”.

PACE È SFATTA – In una Storia registrata da Lazza, Fedez lancia un accorato appello a Tiziano Ferro che, evidentemente, lo ha bloccato su Instagram: “Mi sblocchi? Io ti voglio bene, ti giuro”. Il rapper gli manda pure un bacio. Tra i due le ruggini risalgono al verso al veleno dedicato da Fedez al cantante di Latina nel brano “Tutto il contrario”: “Ciao sono Tiziano/ non è che me lo ficchi?”

IL FESTIVAL (NON) VISTO DA VITTORIO FELTRI – “Sanremo fa il pieno di ascolti, tranne il mio. Le canzoni mi dicono siano cretine e gli interpreti si adattano”. Sul caso Blanco: “Mi domando perché nessuno abbia riempito di calci il culo di questo bullo. Mistero”. Su Paola Egonu è tranchant: “Se pensa che l’Italia è un Paese razzista ci spieghi perché lei e la sua famiglia non tornano in Nigeria che non mi pare un paradiso”.

GAME, SETHU, MATCH – “E anche a ‘sto giro non c’ho capito un cazzo”. Sethu commenta sui social l’ultimo posto in classifica con pregevole autoironia: “Ragazzi, almeno non sono 29esimo, vediamola così può sempre andare peggio”

CHE RESTA DI UN SOGNO EROTICO SE… – Una parte del testo del brano di Levante viene condiviso sui social anche dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della cultura. La cantante, che nel ritornello del suo brano canta “Vivo un sogno erotico / la gioia del mio corpo è un atto magico”, in piena euforia festivaliera scrive su Twitter: “Pornhub registra un diminuzione di accessi? È Sanremo il sogno erotico”

FIOREL-LAZZA COLPISCE ANCORA – A “Viva Rai 2, Viva Sanremo” Lazza dà vita a un siparietto stracult con Gabriele Vagnato. Il rapper, che ha studiato al Conservatorio e ama Chopin, confessa di essere allergico ai fiori: “Rischi addirittura di morire?”, gli chiede l’inviato della trasmissione di Fiorello. “Sì, almeno risparmio sui fiori”, la risposta di Lazza, cintura nera di black humor.

DINASTIA GASSMANN – “Puoi portare tutti i cognomi che vuoi, ma presentarsi a un festival in canotta è terribile”. Sui social fioccano critiche a Leo Gassman per il look “da cantiere”, il padre Alessandro difende il pargolo a spada tratta: “Rosicate”. E posa una foto di lui, Leo e Vittorio in canottiera. “Comunque sta cosa della canotta è un marchio di famiglia… tutto il resto imitazioni”

FALCO A META’ – Gianluca Grignani nega di aver bestemmiato: “È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto” (VIDEO)

STAI SERENA – Noemi non cade nella domanda-trappola dell’inviato di “Oggi è un altro giorno”: “Le donne sono un po’ bassine in classifica? Non ne facciamo una questione di genere, contano le canzoni”. E Serena Bortone rimane di stucco…

QUELLA VOLTA TI ASPETTAVO IN SAINT LAURENT!

La svolta sexy di Annalisa che si presenta in abito nero, guanti alti e stivali in vernice. La cantante, laureata in fisica, porta a Sanremo Annalisa porta a Sanremo la sua hit “Bellissima” con la coreografia virale di Joey Di Stefano (i cui video hanno invaso TikTok). Erano in tanti ad aspettarsi una sua performance in diretta Rai sul palco di piazza Colombo. Il coreografo: “Non c’eravamo ma c’eravamo, siamo felici, a noi non è cambiato niente. Annalisa ci ha omaggiati”.

MAI DIRE TANANAI - Un anno fa il cantante milanese chiudeva mestamente all'ultimo posto e si lagnava per aver steccato. In questa edizione è cambiato tutto. Tananai ha presentato un pezzo fortissimo, "Tango", impreziosito da un video che racconta una storia d'amore durante la guerra in Ucraina e soprattutto può esultare per la sua performance: "Non ho steccato un cazzo a 'sto giro, non ho steccato niente"

ACQUA CHIARA – Chiara Francini in conferenza svolazza tra la abusatissima citazione di Calvino sulla leggerezza (“che non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore”) e i sapori della cucina per concludere che il Festival di Sanremo è “l’acquasantiera dell’Italia”. Qualsiasi cosa voglia dire

