SANREMIX! CRUCIANI INFILZA AMADEUS: “BELLA CIAO CHE CAZZO C'ENTRA CON SANREMO? E' LA SOLITA PUTTANATA!” – CERQUETI ATTACCA FEDERICA BRIGNONE PER IL MANCATO SALUTO ALLA GOGGIA (“COLOSSALE CADUTA DI STILE”) – MATILDA DE ANGELIS GELOSISSIMA DEL FIDANZATO ALESSANDRO DE SANTIS DEL DUO SANTI FRANCESI, BLANCO MEJO DI TRAVOLTA, LA SAD “PUNK-ARRE’”, SOLENGHI ESALTA MENGONI PER L’OMAGGIO A ANNA MARCHESINI, "L’ANSIA DA PRESTAZIONE" DI GIORGIA E L’APPELLO DI VERDELLI: “AMA, INVITA IL PADRE DELLA SALIS” - VIDEO

Ivan Rota, Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

annalisa

HASTA SANREMO SIEMPRE!

Fiorello ironizza su Amadeus che ha cantato “Bella ciao”: “Mio bel comunistello. Ormai sei il nostro Che Guevara: "Hasta Sanremo siempre". A “La Zanzara” Giuseppe Cruciani infilza il conduttore: “Che bisogno c'è di dichiararsi antifascista e cantare “Bella ciao”, qual è il motivo? Che cazzo c'entra con il Festival di Sanremo? E' la solita puttanata!”

QUANTI GOL HA FATTO MATTARELLA?

emma accappatoio

Ibra sul palco dell’Ariston. L’ex attaccante, oggi dirigente del Milan, ha scherzato con Amadeus e poi ha indicato il palco d'onore dove l'anno scorso si era seduto il presidente Sergio Mattarella: “Posso sedermi lì?”.

“No, quello è il palco dove si è seduto il capo dello Stato”. E l’ex calciatore: “Perché scusa, quanti gol ha fatto?”. Siamo dalle parti di Silvio Berlusconi che quando sfidò Luigi Spaventa nel ’94 disse: “Quante coppe dei Campioni ha vinto?”

UNA VALANGA DI POLEMICHE

federica brignone

“Una colossale caduta di stile”. Federica Brignone, ospite della prima serata del Festival sale sul palco dell’Ariston con una acconciatura alla Marcella Bella e dimentica di mandare un messaggio alla rivale Sofia Goggia, che si è infortunata. Polemiche a gogo’ sui social.

L’ex telecronista Rai, Gianni Cerqueti: “Avrei scommesso casa che la Brignone come prima cosa a Sanremo avrebbe dedicato qualche parola al grave, ennesimo infortunio di Sofia Goggia. E l’avrei persa. Anche Amadeus ha perso in un colpo solo parecchi punti”

TE LI DO IO I SEX PISTOLS – La battuta dei “The Jackal”: “I La Sad non sono veri punk sono punk buoni. Sono punkarrè”

VERDELLI D’ITALIA – Il direttore di "Oggi" Carlo Verdelli e l’appello a Amadeus: “Sarebbe cosa buona e giusta invitare a Sanremo il padre di Ilaria Salis, da un anno umiliata in un carcere ungherese, ancora in attesa di un processo, abbandonata a se’ stessa per non turbare l’amico Orban. Grazie”

blanco in pista

BLANCO MEJO DI JOHN TRAVOLTA! Stasera all’Ariston arriva l’attore americano e Fiorello minaccia: “So io cosa far fare a John Travolta. La sua carriera è iniziata in Italia e potrebbe finire qui…”.

Qualche giorno fa a vivere una serata alla Tony Manero è stato Blanco che si è scatenato in pista al Capretti di Calcinato, mitologico tempio del liscio vicino Brescia ancheggiando con clienti di tutte le età. Solo un anno fa il cantante prendeva a calci le rose sul palco dell’Ariston…

la sad

ECCHEPALLE ‘STO SANREMO!

Marco Mengoni ieri sera ha omaggiato Anna Marchesini, da sempre sua fonte di ispirazione. Il cantante ha ripreso un celebre sketch dell’attrice ("E tragedia, e strazio ...eccheppalle 'sto Sanremo!”). Tullio Solenghi ha ringraziato Mengoni: “Riuscire a coniugare un momento di spettacolo con quello della memoria del cuore è prerogativa di grandi artisti”

RISVEGLI IN APNEA - Emma in accappatoio canta di buon mattino la sua canzone “Apnea” dal terrazzo dell’ albergo di Sanremo. Un ammiratore lussurioso si è lasciato andare a gesti poco urbani…

matilda de angelis

CANZONI DA TIKTOK - Sono oltre 21mila i video creati su Tik Tok dopo la prima serata del Festival. Non possono mancare già le prime coreografie per le due canzoni già diventate tormentone: “Sinceramente” di Annalisa e “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors

IBRACADABRA - La battuta di Fiorello a “Viva Sanremo – Viva Rai 2”: "Salutiamo la signora che ha pagato 1000 euro per sedersi in seconda fila e che si è trovata davanti tutta la serata Ibrahimovic. L'ho vista che si spostava a destra, a manca... non ha visto il Festival, ma sa tutto delle spalle di Ibra"

matilda de angelis alessandro de santis santi francesi

SANTI SUBITO! Matilda De Angelis pare che sia gelosissima del fidanzato Alessandro De Santis del duo Santi Francesi. Chissà come avrà preso i commenti arrapatissimi sul fidanzato. Ma che colpa ne ha se tutti vorrebbero andare a letto con lui?

NON CHIAMATELI JEANS

A tarda serata Marco Mengoni si è presentato sul palco dell’Ariston con quello che, almeno apparentemente, sembrava un jeans. In realtà si trattava di un preziosissimo pantalone in gazar della maison Valentino sul quale erano stati ricamati 500mila perle di vetro mescolate con perle tagliate su misura.

mengoni marchesini

“DOPO LA PROVA DI MENGONI SENTO ANSIA DA PRESTAZIONE” - Giorgia, stasera co-conduttrice a Sanremo, rivela: “Avrei dovuto andare all’ estero dopo la vittoria a Sanremo nel ‘95, però non lo so cosa avevo nel cervello in quel momento. Credo ci fosse di mezzo un ragazzo. Le mie scelte sono andate da un’altra parte, però tengo tutto. Va bene così”

