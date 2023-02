SANREMIX - FIORELLO AL TELEFONO CON AMADEUS PERCULA STEFANO COLETTA: “L’INELUTTABILITÀ DEL GUADO…NON ABBIAMO CAPITO UNA CIPPA” – VIDEO - AMADEUS RISPONDE ALLA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA MADDALENA MORGANTE CHE AVEVA TUONATO CONTRO ROSA CHEMICAL E IL FESTIVAL GENDER FLUID – ELODIE: “A SANREMO VOGLIO ESSERE UNA "PUTTANA". PER PUTTANA INTENDO…” – VIDEO

COLETTA, MA CHE STAI A DI’? Non poteva mancare lo show di Fiorello, al telefono con Amadeus, nella prima conferenza stampa di Sanremo. Nel mirino dello showman il birignao del direttore della prima serata Rai Stefano Coletta: “L’ineluttabilità del guado…Non abbiamo capito una cippa”

AMA...E FA’ CIO’ CHE VUOI! In conferenza stampa Amadeus risponde alla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che aveva tuonato contro Rosa Chemical e il suo brano che parla di sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans (“Trasformare Sanremo nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno”). “Non sono d’accordo. Il pezzo di Rosa Chemical magari diventerà il brano preferito dei suoi figli e lo ballerà anche lei”.

CREDI, SOGNA E R-OSA – Anche Rosa Chemical replica alla parlamentare di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante: “Non mi volete a Sanremo, io invece vi voglio. E vi auguro tanto amore”.

SIAMO TUTTI PUTTANE – Elodie, nel documentario che la racconterà in uscita su "Prime Video" il 20 febbraio, si lancia in una dotta dissertazione sulla parola "puttana” che lei usa in una accezione positiva: "Io anche coatto lo uso nello stesso termine. Per 'puttana' intendo stronza, ossia decisa, una che sa quello che vuole. Vengo dalla strada e nella strada si usa. Ci sono dei termini molto volgari per intendere delle cose molte belle...”

