SANREMIX - MATTARELLA SARA' ALL'ARISTON MA NON SALIRÀ SUL PALCO. SANREMO SI APRIRÀ CON L’OMAGGIO DI ROBERTO BENIGNI ALLA COSTITUZIONE E L’INNO DI MAMELI CANTATO DA GIANNI MORANDI – AMADEUS E LA POLEMICA SU ROSA CHEMICAL: “HO PAURA DEL MORALISMO” - CHIARA FERRAGNI: "LA TV? NON È IL MIO LINGUAGGIO. IL CANTO? NON È IL MIO FORTE". MA ALMENO HA DICHIARATO DI AVER SCRITTO DA SOLA IL MONOLOGO – SALVINI, ZELENSKY E LA BATTUTA DI FIORELLO SULLE OCCHIAIE DI TANANAI

L’ITALIA S’E’ DESTA - Dopo aver presenziato alla prima della Scala, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà all'Ariston per "un omaggio alla cultura popolare", in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione, ma non salirà sul palco. Il festival di Sanremo si aprirà con Roberto Benigni che leggerà una parte della Costituzione mentre Gianni Morandi intonerà l’inno di Mameli.

A FERRAGNI E FUOCO - Chiara Ferragni: "La tv? Non è il mio linguaggio. Il canto? Non è il mio forte". Ma almeno ha dichiarato di aver scritto da sola il monologo. Sicura che non si sia fatta aiutare?

CREDO NEGLI ESSERI UMANI – Amadeus torna sulle polemiche della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante su Rosa Chemical e sul Festival gender fluid: "Non amo parlare di generi ma di esseri umani. Ho paura del moralismo, l'amore non deve essere etichettato"

SI SALVINI CHI PUO’ – Salvini a “Radio Capital”: "Zelensky a Sanremo? In un contesto che è di musica popolare, luci e paillettes portare Zelensky e la tragedia immane del suo popolo è fuori luogo sia in presenza, in video o con un messaggio"

OCCHIAIE DI GATTO – La battutona di Fiorello sulle occhiaie di Tananai: “Arrivano prima di lui. Ha le occhiaie tatuate”

