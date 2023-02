SANREMIX – “IO HO MESSO LA LINGUA E FEDEZ HA RICAMBIATO. HA LA FIATELLA? NO, ANZI...” - ROSA CHEMICAL PARLA DEL BACIO CON FEDEZ CHE ROMPE IL SILENZIO SOCIAL – FEDERICO PALMAROLI, IN ARTE OSHO, SI SCATENA: “A SAN VALENTINO STUPISCILA. LIMONA DAVANTI A LEI CON ROSA CHEMICAL” – EROS RAMAZZOTTI E IL GOBBO, FIORELLO DIFENDE ULTIMO: “NON HO CAPITO LA GIOIA DELLA SALA STAMPA PER IL 4°POSTO. C’È QUESTA ANTIPATIA PERSONALE…”. IL FILMATO STRACULT DELLA LITE TRA LUZZATTO FEGIZ E TOTO CUTUGNO AL DOPOFESTIVAL + I VIDEO DEL “DIETROFESTIVAL”

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

chiara ferragni fedez osho

CHI L’HA VISTO? Fedez rompe il silenzio social dopo le baracconate situazioniste con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston e torna su Instagram con un post dedicato agli artisti in gara. “Godetevi questo meritato momento di gloria”. E poi il messaggio più “politico”: “Che l’amore trionfi sempre e comunque”. E c’è chi ironizza sul silenzio social del rapper dopo i fatti di sabato sera: “Stavamo già chiamando la Sciarelli”

BACETTI BIZZARRI - Sulla pomiciata tra Rosa Chemical e Fedez interviene Luca Bizzarri che nel 2011 sul palco di Sanremo aveva baciato in bocca Gianni Morandi: “Posso dire? Sempre dopo, arrivate sempre dopo”. Ma in quel caso Bizzarri la lingua l’ha messa o no?

fedez rosa chemical copia

SCIVOLAMO! A "Dietrofestival" su Rai1, il racconto di quello che è accaduto dietro le quinte del Sanremone, si segnalano sul "Blanco-gate" i Cugini di Campagna in attesa di salire sul palco (“Oh, ma che sta a fa’. Je sparito l’audio e sta a sfascià tutto. Ma questo è pazzo. E mo’ scivolamo…”) e il commento di Eros Ramazzotti dopo l’esibizione in cui non ha ricordato le parole di una sua canzone: “Non c’era il gobbo, bravi, grazie, fantastico, però meglio così. Eravamo in diretta, un amico mio ci è morto…” (VIDEO)

LAZZA PADRONA – La gag del rapper milanese in video-chiamata con Gigi D’Alessio: “Ho sequestrato tuo figlio, quando mi dai per ridartelo?”

UN LIMONE E’ PER SEMPRE - Rosa Chemical a “Viva Rai 2”: “Io ho messo la lingua e Fedez ha ricambiato. Ha la fiatella? No, anzi. è un ragazzo pulito”. Federico Palmaroli, in arte Osho, si scatena: “A San Valentino stupiscila. Limona davanti a lei con Rosa Chemical”

fiorello ultimo

FINO ALL’ULTIMO (VOTO) - “Magari alle regionali del Lazio Ultimo è in testa”. Fiorello a “Viva Rai 2” ironizza sulle polemiche che hanno accompagnato il quarto posto del cantante romano: “Non ho capito la gioia della sala stampa per il 4º posto di Ultimo. Non è stata una bella cosa. C’è questa antipatia personale…”.

Un grande classico le frecciate tra giornalisti e cantanti. Resta stracult il botta e risposta tra Luzzatto Fegiz e Toto Cutugno al Dopofestival del 2008. “Hai preso migliaia di dollari in Russia e in tutto il mondo e riesci ancora a stonare a Sanremo”. La replica del cantante: “Stronzate, sei indelicato quando parli di soldi. Quante volte mi hai chiesto di venire in Russia con me”. E Fegiz: “Migliaia di volte. Mi ci hai mai portato?” (VIDEO)

eros ramazzotti ultimo

fedez rosa chemical bizzarri morandi

osho fedez