SANREMIX – A QUANTO È QUOTATO IL GLADIATORE (DEL CARBOIDRATO) RUSSELL CROWE CHE BALLA VESTITO DA CENTURIONE ‘DAJE DE TACCO, DAJE DE PUNTA”? L’EPICA RISPOSTA DI SABRINA FERILLI – OSHO: “LO VESTONO DA GLADIATORE E JE FANNO FARE LE FOTO COI TURISTI” - ANNA PETTINELLI: "CHISSA’ COSA PENSERA’ JOHN TRAVOLTA DI NOI. CHE SIAMO COJONI!” - BOB SINCLAR SOGNA UN PEZZO CON GEOLIER – EROS RAMAZZOTTI VS VLAHOVIC, ORIETTA BERTI E LA SAD, BIGMAMA “PAZZA” DI MAHMOOD: "MARÒ, CHE BONO” - PAOLA E CHIARA HANNO BISOGNO DI… - VIDEO

Ivan Rota, Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

QUANTO E’ BONA LA SORA SABRI – Dopo le polemiche sull’ospitata di John Travolta, stasera Russell Crowe salirà sul palco dell’Ariston. Il “Grande Flagello” ironizza su “X”: “A quanto è quotato lui che balla vestito da centurione ‘Daje de tacco, daje de punta”? L’epica risposta di Sabrina Ferilli, che sarà anche lei ospite: “Con me lì…”. E chissà se il suo momento non coinciderà con l'ingresso del “Gladiatore” (del carboidrato)…

Federico Palmaroli, in arte Osho”, la butta lì: “Crowe? Lo vestono da gladiatore e je fanno fare le foto coi turisti”

SI COMINCIA BENE - Il "gladiatore" Russell Crowe, atteso questa sera sul palco dell'Ariston, ai microfoni de La Vita in Diretta, confessa di amare la musica italiana. "Mi piace molto", afferma al suo arrivo a Sanremo. La sua canzone preferita? "Sarà perché ti amo", risponde la superstar internazionale, che questa sera si esibirà con la sua band sul palco più prestigioso della musica italiana.

TRAVOLTA DA UN INSOLITO DESTINO - Fiorello sulla “terrificante gag” con John Travolta: "Oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del “Ballo del qua qua”. Io mentre facevo già la gag avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia". Il messaggio di Nunzia De Girolamo a Fiorello (che ha apprezzato): “Hai fatto benissimo a ironizzare su Travolta e il vostro balletto. Onestamente era una vera cacata”. Anna Pettinelli la tocca piano: “Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo cojoni!”

L’AMORE E’ COME L’EDERA – Non solo Travolta alle prese col “ballo del qua qua”, nella notte di Sanremo succede anche che Orietta Berti canti “Via dei ciclamini” con i bravi ragazzi emo-punk de La Sad. Sembrava un film del primo Almódovar, tipo Pepi, Luci e Bom…

CHE GIRI FANNO DUE VITE! Dopo lo scambio di occhiate sul palco Mahmood parla di un possibile duetto con Marco Mengoni: “Chissà cosa ci riserverà il futuro…”

L’EROS DEL GOL – Stasera sul palco dell’Ariston Eros Ramazzotti festeggerà i 40 anni di “Terra Promessa”. L’ex centravanti della Nazionale Cantanti, grande tifoso juventino, a “Radio bianconera” ha criticato Vlahovic per la rete sbagliata contro l’Inter: "Non so come uno che guadagna tutti quei soldi possa sbagliare a stoppare un pallone come quello. Probabilmente se l'avessero data a Yildiz, avrebbe segnato”

GIOCA GEOLIER – “Voglio vincere per Napoli, per i ragazzi, per la mia famiglia. È anche più bello vincere quando hai qualcuno con cui condividere la vittoria”. Incontenibile Geolier, dopo il primo posto nella serata di ieri, mentre sui social si scatena una indegna gazzarra: “E’ stato votato con i soldi del reddito di cittadinanza”; “Da Roma in giù dovrebbero oscurare le tv”. A incoronare il rapper napoletano, ci pensa il mitologico Bob Sinclar a “Radio Kiss Kiss”: “E’ il numero uno, il mio sogno è fare un pezzo con lui. È fantastico, amo il suo stile perché è dance, hip-hop, mescola stili diversi…”

MARCO MENGONI INTERNATIONAL – Il cantante viene intervistato dalla Bbc e sfoggia un inglese perfetto e una pronuncia impeccabile. Qualcuno passi il numero di telefono di Mengoni a Palazzo Chigi. Non si sa mai servisse uno bravo…

DOVE SI BALLA - Dargen a Diodato: “Ci eravamo incontrati in un locale. Però eravamo in un altro stato emotivo…” Chissà se c’era anche Giulia Peditto, fidanzata del giudice di X Factor e amica di Chiara Ferragni. Con Dargen sarebbero fidanzati dal 2021…

ALLEGRIA! Valeria Marini celebra Mike Bongiorno e ritira il premio Sanremo di Novella 2000 per i 100 anni dalla nascita del presentatore col quale ha condotto il Festival nel 1997. “Sono commossa, ma da lui ho imparato a dire “Allegria!”. Perché è questo il dovere degli artisti: portare gioia e allegria. Grande Mike”.

MAHMOOD VERY GOOD - BigMama “pazza” di Mahmood: "Marò, che bono”. E lui le manda un bacio prima di salire sul palco...

PAOLA E CHIARA HANNO BISOGNO DI… RAGAZZI – Momento di imbarazzo a “La Volta Buona” tra Caterina Balivo e le sorelle Iezzi. La presentatrice chiede loro come va con i ragazzi con i quali conducono il “Prima Festival”, ma loro capiscono evidentemente “cazzi” e rimangono interdette: “Con cosa?”. Alla Balivo è toccato specificare e Paola e Chiara hanno tirato un sospiro di sollievo.

