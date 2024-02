SANREMIX – L’APPELLO DI LA RUSSA A AMADEUS: “INVITI UMBERTO SMAILA” (IL MOTIVO) - PER FABRIZIO CORONA A SANREMO MANCA LA GNOCCA: “LE FIGHE DEI NOSTRI TEMPI SONO DIVENTATE MAHMOOD, MENGONI E I CANTANTI DEI SANTI FRANCESI”. DITE A FURBIZIO DI BUTTARE UN OCCHIO A ANNALISA E ROSE VILLAIN (VIDEO) – LA POLEMICA DI LAZZA, DARGEN VS LA GUERRA, FIORELLA MANNOIA E LA BESTEMMIA CHE NON C'E', CELENTANO FAN DI ANNALISA, BIG MAMA E LE UNGHIE “NON COMODE SOPRATTUTTO PER FARSI IL BIDET” - LOREDANA BERTÈ VUOLE VINCERE SANREMO E POI ROMPERE LE BALLE A… - VIDEO

Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in TV fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa. — LAZZA (@thelazzinho) February 9, 2024

Celentano fan di Annalisa. Si è fatto scaricare "Bellissima" sul telefono #lavitaindiretta #Sanremo2024 pic.twitter.com/VQdCEEaX7F — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 9, 2024

Ivan Rota, Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

annalisa rose villain 66

“AMADEUS, INVITA UMBERTO SMAILA” - Ignazio La Russa, dopo aver stroncato le canzoni del Festival (“raramente brani così brutti”), si augura di vedere Umberto Smaila sul palco dell’Ariston il 10 febbraio, serata finale di Sanremo che coincide con il "Giorno del ricordo". Lo showman, ex conduttore di "Colpo Grosso", è figlio di esuli istriani. Per il presidente del Senato, far parlare Smaila delle foibe sarebbe "uno schiaffo a qualche angolo di negazionismo ancora insistente...”

“MEGLIO DELLA CIPOLLA, C’È SOLO ROSE” - Pedro, l’uomo con cui Amadeus discusse nel 2002 durante il gioco “L’Eredità”, è tornato a Sanremo per tifare Rose Villain. “Amadeus vorrei fare il politico solo per spostarti da Rai 1 a Rai Gulp“, ha scritto Pedro, passato alla storia per la risposta nonsense durante il quiz: “Per me è la cipolla”.

rose villain annalisa 77

C’E’ GNOCCA ALL’ARISTON? Per Fabrizio Corona a Sanremo manca la fica: “Siccome il mondo è cambiato in peggio e sono tutti omosessuali, le fighe dei nostri tempi sono diventate Mahmood, Mengoni e i cantanti dei Santi Francesi”. Dite a Furbizio di buttare un occhio a Annalisa e Rose Villain. Al netto della polemica sugli abiti, va segnalato che nel 2021 le due cantanti hanno collaborato nel brano “Eva più Eva”. Il video è sconsigliato ai deboli di cuore…

IL MOLISE ESISTE…ed è il vero “granaio” di ascolti di Sanremo. Lo certifica un’analisi del gruppo OmnicomMediaGroup realizzata per conto del quotidiano Libero che ha monitorato i dati di ascolto tv della seconda serata del Festival. Dall’analisi emerge che la regione più “sanremese” d’Italia è il Molise che porta a casa addirittura il 76.1% di share medio. A seguire la Toscana, poi la Puglia. Ultime posizioni per Basilicata (nonostante Angelina Mango) e per il Trentino Alto Adige (37,1%). Non c’era neanche Sinner…

mahmmod 3

CON CHI CE L’HA LAZZA? “Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in TV fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero…”

“POLITICO” NON E’ UN INSULTO - “Peccato, Dargen. Politico non è insulto. Gli esseri umani fanno cose politiche tutti i giorni. Altrimenti sarebbero animali”. Il giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate, commenta le parole del cantante che aveva fatto la sera prima un appello al cessate il fuoco sul palco dell’Ariston (“Non volevo essere politico”).

fiorella mannoia 3

Dargen articola il suo ragionamento a “Non è un paese per Giovani”, il programma su Rai Radio 2 condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate: “Pensavo che sul cessate il fuoco, sul proteggere la vita dei bambini, sul dare l’elettricità alle incubatrici fossimo d’accordo tutti. Il rischio è che poi ti rendi conto che una affermazione che ha a che fare con l’essenza della nostra vita, cioè il rispetto degli altri e delle categorie più fragili, viene strumentalizzato e sembra quasi che tu voglia fare promozione alla canzone. Il brano è una cosa mia, il cessate fuoco è di tutti…”

TRAVOLTA DA UN INSOLITO SPUNTINO - Simona Ventura a “La Vita in diretta” se la prende con John Travolta e le star statunitensi “Non sono abituati alla nostra cultura. Non sono abituati a stare in mezzo alla gente. Io a Sanremo mi buttavo su tutti i buffet…”

big mama1

MA COME VI SALTA IN MENTE? Fiorella Mannoia, icona della canzone elegante e impegnata, su Rtl 102.5 reagisce al fatto che molti utenti abbiano sentito una bestemmia al posto del suo “orgogliosa e canto”: “Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Ma come si può immaginare una roba simile. Dite che adesso me posso sbaglià?…”

IL BIDET, MA LI MORTE’ - Big Mama, ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, sfodera unghie da bradipo e spiega: “Non sono per niente comode, soprattutto per farsi il bidet”

loredana berte bjon borg

VIVA LA LI-BERTE’ - Loredana Bertè prende a pallate Bjon Borg: “Voglio vincere Sanremo e andare all’Eurovision, che si tiene in Svezia, così rompo le balle al mio ex marito (il tennista Bjon Borg, ndr) e mi prendo una bella rivincita”. Prima ti combattono, poi ti dicono che sei “pazza” e poi alla fine, magari, vinci il Festival…

mahmood big mama annalisa rose villain 5 annalisa rose villain 1 mahmood ROSE VILLAIN mahmood bigmama rose villain ROSE VILLAIN ROSE VILLAIN annalisa. seconda serata sanremo 2024 ANNALISA - SECONDA SERATA SANREMO 2024 ANNALISA - SECONDA SERATA SANREMO 2024 ANNALISA - SECONDA SERATA SANREMO 2024 annalisa ANNALISA SCARRONE ANNALISA SCARRONE umberto smaila pedro striscione amadeus