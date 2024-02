MANDA IN VISIBILIO I PIPPAROLI SOCIAL (DITELO A CORONA CHE SI ERA LAGNATO DELL’ASSENZA DI FIGA AL FESTIVAL) – LA MAPPA ARBASINIANA DEGLI ARTISTI IN GARA - GLI SPAGHI DI GEOLIER, ARGENTERO E ANNALISA, GAZZELLE E VENDITTI.

https://video.corriere.it/spettacoli/sanremo/dopo-vittoria-geolier-d-alessio-luche-gue-pequeno-magnano-spaghetti-stesso-piatto/8969feec-c7eb-11ee-bbeb-1a8d2ebebe3f

Ivan Rota Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

aitana 45

ORLANDO CONTRO L’ARISTON – Il pubblico del teatro Ariston protesta per la vittoria nella serata delle cover di Geolier (che ha cantato con Guè, Luquè e Gigi D’Alessio) e scende in campo l’ex ministro Andrea Orlando, sanremologo doc: “Inutile che fischiate, Gigi fa la differenza”. Il deputato dem ironizza sulla canzone (“E’ chiaramente contro l’autonomia differenziata”) e poi concede: “Angelina Mango vincitrice morale”. Domani sera di chi farà l’analisi della sconfitta, specialità della “ditta” dem?

BOOM! Emma confessa il colpo di fulmine per il collega Tedua: “Ho incontrato questo cantante ieri sera e ho fatto pensieri impuri. Nel senso che mi sono detta ‘mamma mia che bono che è’. Ok, che bono, però poi mi sono chiesta quanti anni ha. Ho controllato ed è piccolo. No, sono troppo grande io, però mi sono innamorata, lo ammetto. Se adesso lo scopre? Vabbè chi se ne frega, non ho nulla da perdere...”

aitana sangiovanni 43

DALLA FARFALLINA DI BELEN ALLE "MARIPOSAS" DI AITANA - "Ho scelto di cantare la versione spagnola di “Farfalle” per far conoscere Aitana in Italia". Sangiovanni ai microfoni di Radio2 spiega la scelta della (bellissima) popstar iberica, lanciata dal programma Operación Triunfo: “E’ la numero uno in Spagna”. Con lei, che può vantare quasi 4 milioni di follower su Instagram e poco meno di 3 milioni di seguaci su TikTok, Sangiovanni ha inciso una versione spagnola del brano “Farfalle” portato a Sanremo nel 2023

tedua

ARGENTERO VIVO – L’attore Luca Argentero e l’esegesi della canzone di Annalisa “Sinceramente”: Ma quando la cantante ligure dice “mi sento scossa a…” sono l’unico che ha pensato a “agitata aaa”. Si tratta del brano “Acida” dei Prozac +

emma

QUESTA NOTTE E’ ANCORA NOSTRA - I due romani Gazzelle e Fulminacci arrivano all’Ariston a bordo di una Panda e poi omaggiano Antonello Venditti co n“Notte prima degli Esami”. Gazzelle: “Antonello, grazie di essere nato”

A MORO, PERMETTI ‘NA PAROLA? – “Ti ricordi di me?”; Alessio Mininni saluta dietro le quinte dell’Ariston Fabrizio Moro al Festival per la serata dei duetti ma il cantante romano non lo riconosce: “Dove ci siamo visti?”. Il giovane artista barese glielo ricorda: “Ci siamo incontrati sette anni fa ad “Amici”, stavi lì come professore…”

aitana gazzelle fulminacci aitana sangiovanni maninni ermal meta fabrizio moro luca argentero la mappa arbasiniana degli artisti in gara