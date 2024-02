SANREMIX! LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI ARRIVA ALL’ARISTON – NAIKE RIVELLI POLEMIZZA CON FIORELLO - COME LA METTE AMADEUS SE SI PRESENTANO GLI “ECO-GRETINI” DI “ULTIMA GENERAZIONE”? RISCHIA LA ZUPPA IN FACCIA – IL VERO MOTIVO DELL’ASSENZA DI ALBA PARIETTI – E POI IL BOTTA E RISPOSTA TRA AMADEUS E PAOLA FERRARI SULLE LUCI E IRAMA SINGLE: KHADY GUEYE HA ANNUNCIATO CHE… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

ROMBO DI FERRARI - In conferenza stampa Amadeus, accecato dalle luci troppo forti, scherza: “Non le avevo mai avute così gli altri anni, modello Paola Ferrari”. Immediata la replica ironica della giornalista: “Ama, quelle luci così sono per piallarmi il naso. Magari puoi invitarmi a Sanremo e vediamo come sto con le luci”

CHE SANREMO E’ SENZA ALBA? - Il vero motivo dell’assenza a Sanremo della Parietti? Alba sarà ospite d’onore al Ballo del Doge. La festa in costume più sfarzosa del carnevale di Venezia è organizzata dalla sua amica Antonia Sautter che pretende la ex conduttrice di Macao al tavolo d’onore insieme al di lei compagno Fabio Adami.

QUESTA CE LA SEGNAMO - Secondo gli esperti di Sisal Annalisa è favorita per la vittoria a Sanremo2024…

COL TRATTORE IN TANGENZIALE, ANDIAMO A COMANDARE (A SANREMO) - I trattori irrompono al Festival. Un rappresentante della protesta salirà sul palco del Festival di Sanremo, al via domani sera. Lo ha annunciato Danilo Calvani, tra i leader del movimento con il suo “Comitato degli agricoltori traditi”: “Siamo in contatto con l’organizzazione del Festival per stabilire i dettagli”. Questa mattina era stato lo stesso Amadeus ad aprire al movimento dei trattori: “Se arrivano li faccio salire sul palco”. E Fiorello: “In testa ci sarà Al Bano”. Come la mette Amadeus se si presentano gli “eco-gretini” di Ultima Generazione? Rischia la zuppa in faccia…

COL TRATTORE IN TANGENZIALE, ANDIAMO A COMANDARE (A SANREMO) -2 Naike Rivelli scende in campo insieme alla madre Ornella Muti a fianco degli agricoltori e tira una stoccatina a Fiorello: “Non mi è piaciuta la sua risposta in conferenza. Tu che sei del popolo e fai l’amicone e il vicino di casa, devi stare sul pezzo e sapere quello che sta succedendo nel tuo Paese.

Devi invitarli tu a Sanremo e non pretendere che ti chiamino loro, né farne uno scherzo. Anche perché Al Bano l’ha presa molto seriamente, come l’ha presa molto seriamente anche mia madre e tutto il resto dell’Italia…”

VIVA LA LI-BERTE’ - Loredana Bertè, che ha ancora l’ influenza, è stata vestita negli ultimi anni dal giovane stilista Gianluca Saitto, ma quest’ anno fanno la fila per vestirla. Tutti vogliono la pantera rock da anni rinata a nuova vita, ma non sempre è stato così.

Pensate che anni orsono, in un periodo buio della cantante, nessuno voleva vestirla per il festival: voleva qualcuno che le disegnasse degli abiti simili a “tutine da sub.”

Comprò decine di guepiere e sottovesti su cui far costruire gli abiti. Nessuno voleva farlo. Unica Ines Valentinish, una stilista austriaca che rischió un esaurimento nervoso. Sempre riguardo Loredana Berté, quasi nessuno sa che disegna da Dio: una mano incredibile per schizzi unici che meriterebbero un vernissage.

DONNE, FATEVE SOTTO - Irama è single. Khady Gueye non solo ha smentito di voler un figlio dal cantante ma ha pure annunciato che non è più la sua fidanzata. “Lui ha la sua vita, io la mia…”

