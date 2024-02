SANREMIX! A "DOMENICA IN" DARGEN PARLA DI GAZA E MIGRANTI E MARA VENIER LO FERMA: “QUI E’ UNA FESTA, SI PARLA DI MUSICA”. POI SBOTTA COI GIORNALISTI (VIDEO) – ADRIANO PANATTA SCATENATO SU ANNALISA: “NON AVREI MESSO IL REGGICALZE DUE SERE DI SEGUITO… ”. LE NOTTI BOLLENTI DI EMMA E TEDUA - J-AX ATTACCA IL SISTEMA DI VOTO DEL FESTIVAL: “POTERE AL POPOLO” – E POI MR RAIN E GREGORACI, VANONI, LA PREVISIONE DI CORONA, LA SITUAZIONE SENTIMENTALE DI ANGELINA MANGO. E MAX ALLEGRI SI ABBIOCCO'... - VIDEO

Ivan Rota Federica Macagnone Francesco Persili per Dagospia

dargen

CHE CACIARA DALLA “ZIA MARA” – Dopo Ghali anche Dargen prende posizione su Gaza a "Domenica In": "In questo momento credo che ci sia qualcosa che non funziona nell'istinto umano, se non proteggiamo i bambini c'è qualcosa che non va”. Poi rincara la dose parlando di migranti: “Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione è più di quello che spendiamo per l'accoglienza".

Mara Venier stronca il comizietto sul nascere: "Però qui è una festa, si parla di musica. Sono temi importanti ma ci vuole il giusto tempo per approfondirli, non possiamo farlo in due parole”. Poi si rivolge, fuori onda, ai giornalisti: "Mi mettete in imbarazzo”

dargen mara venier

LA PROFEZIA DI “FURBIZIO” - Secondo Fabrizio Corona già si sa chi sostituirà Amadeus: “Paolo Bonolis condurrà il prossimo Festival di Sanremo”

PANATTONE PRENDE A PALLATE IL SANREMONE - Adriano Panatta commenta a "Rainews 24" il festival di Amadeus: "Non ricordo le canzoni. Non voglio parlarne male, però dico sei ore, sei ore…” Una maratona come Wimbledon? “Io la finale di Wimbledon non la guardo. Sanremo un po’ l’ho visto, poi mi sono addormentato”. Grande successo, a parte gli scherzi, cercheranno di convincere Amadeus a rimanere. Ma come tutti i grandi campioni, meglio smettere all’apice del successo. Annalisa? Bella e brava. Non avrei messo il reggicalze due sere di seguito però… ”.

mahmood e il video con un uomo vestito da papa

L'ex tennista stronca la presenza degli attori e degli atleti a Sanremo: “Sono tutti ragazzi bravissimi educatissimi, però montare su quel palco e contrapporsi a due marpioni dai tempi comici è difficile, per cui fai la parte dello sprovveduto. Ad esempio Bagnaia, bravo ragazzo, lo vedevo imbarazzato, perché è difficile…”

“POTERE AL POPOLO” - J-Ax contesta la vittoria di Angelina Mango: “Geolier, per noi hai vinto tu. Amadeus hai cambiato tante cose in meglio, adesso bisogna eliminare le giurie”.

CI SIAMO LASCIATI? “MANGO” PE’ NIENTE! Angelina Mango ha smentito la rottura con il fidanzato: ora addirittura è andata a convivere con il chitarrista Antonio Cirigliano, che con una storia su Instragam, ha mostrato la sua vicinanza alla cantante durante la finale del Festival”

mr rain

SANREMO, PER FAVORE, VA VIA - Continuano i siparietti di Ornella Vanoni a “Che Tempo Che Fa”: prima se l’è presa con Mara Maionchi che la accusava di non ricordarsi le canzoni del Festival di Sanremo: “Senti ascolta, intanto non mancarmi di rispetto! Io non mi ricordo un cazzo? Adesso puliscimi gli occhiali. Comunque Ghali fantastico, poi quella che mi è piaciuta di più è Loredana. Era un caos, io non ne potevo più”

MAH-MOOD! Sul suo profilo TikTok, Mahmood ha postato un video in cui insegna a un uomo vestito da Papa Francesco il balletto di “Tuta gold”, il brano con cui ha partecipato a Sanremo. Il filmato è diventato virale e ha già superato le 500mila visualizzazioni…

CI DEVI DI’ QUALCOSA? Mr. Rain ha smentito per l’ ennesima volta il flirt con Elisabetta Gregoraci quando lei era concorrente del Gf Vip. Uno striscione con una frase di una sua canzone aveva attraversato il cielo sopra la casa e si era pensato che fosse un messaggio da parte del cantante: si trattava di un messaggio di un altro uomo che all'epoca frequentava la Gregoraci.

emma tedua

NO EMMA, NO PARTY! Emma e Tedua: è nata una nuova coppia a Sanremo? Dopo le frasi aperturiste della cantante salentina (“Mamma mia che bono, ho fatto pensieri impuri”) i due sono stati fotografati cheek to cheek in una festa a Sanremo. C’è chi ha ipotizzato anche di una rovente notte d’amore in hotel…

elisabetta gregoraci

SALUTI E BACI - A "Domenica In" Mara Venier parla del bacio di Dargen D’Amico. “Come è stato?“, ha chiesto Gabriele Cirilli. “Un bacio intenso, ti faccio vedere come?“, ha risposto il cantante. La Venier, memore dello scandalo seguito alla slinguazzata fra Fedez e Rosa Chemical l’anno scorso: “No! non ve dovete bacià, non voglio guai, voglio sta’ tranquilla, ragazzi”. E Dargen: “Ma da quando un bacio può provocare un guaio?”

S'E' FATTA 'NA CERTA: BUONANOTTE AI SUONATORI – L’allenatore della Juve Max Allegri rivela: “Ho visto un pezzettino di Sanremo e ho sentito la canzone di Angelina Mango. Poi mi sono addormentato, perché ho una certa età e alle 11 vado a dormire…”

