SANREMIX! - ROSA CHEMICAL CON SEX TOY E LECCATA AGLI STIVALI FA GODERE GIANNA NANNINI. E FEDEZ RIVELA: “ROSA MI HA CHIESTO SE GLI MANDO LE FOTO DEI PIEDI DI MIA MOGLIE” – LA REPLICA DI OXA A FEDEZ, MORANDI SI INGRIFA CON LA CUCCARINI - PAOLO GIORDANO ("IL GIORNALE"): “CARLA BRUNI TRA UN CHIRURGO E L’ALTRO HA TROVATO ANCHE IL TEMPO DI FARE UN DUETTO?" - FIORELLO E IL CINGHIALE, MENTANA E J-AX PAZZI DI GIORGIA E ELISA, FABIO CARESSA CONTRO I MONOLOGHI: “SE VOLEVO SENTIRE LE OMELIE, ANDAVO A MESSA” – VIDEO

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

rosa chemical 2

E L’ALLUCE FU - Rosa Chemical, durante la cover di “America” si è messo a leccare gli stivali di Rose Villain e ha esibito con fierezza un sex toy (per la precisione un plug anale). Gianna Nannini ha commentato: "Stupendo, sei il top! Ho goduto! W il sesso!". E Fedez ha rivelato la passioncella di Rosa, al secolo Manuel Franco Rocati: “Mi ha chiamato e mi ha chiesto se gli mando le foto dei piedi di mia moglie”

chiara ferragni piedi

DIRITTO DI REPLICA – Non si è fatta attendere la risposta di Anna Oxa a Fedez che aveva dato della “maleducata” alla cantante accusandola di aver saltato la fila durante le prove. “Non capiamo il suo problema. Non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie. La stampa o lui lasciano il tempo che trovano…”

METTETE UN SANREMO NEL VOSTRO PALLONE – A “Deejay Football Club”, su Radio Deejay”, Fabio Caressa tuona contro i monologhi del Festival (“Se volevo sentire le omelie, andavo a Messa”) e si lancia in un pronostico sulla finale: Vince Mengoni, poi Ultimo e Madame. Ivan Zazzaroni: “A me piace Lazza, il suo brano “Cenere” ha un arrangiamento pazzesco…”

IN QUESTO MONDO DI LADRI - Elodie in versione Piero Pelù senza baffi scippa la borsetta di Serena Bortone che tiene a farci sapere. “Rassicuro i custodi della legalità: la borsa è rientrata celermente in mio possesso. Per l’arte, la musica e il fantasanremo si fa questo ed altro!”

giorgia e elisa

DI SÒLE E D’AZZURRO - “Penso che un duetto così non ritorni mai più”. Il pesante endorsement di Enrico Mentana per Elisa e Giorgia. Il loro duetto, che incredibilmente non riesce a piazzarsi sul podio, accende J-Ax degli Articolo 31: “Vi ringrazio di esistere. Voi due insieme potete far collassare l’universo. E gli chiede “un tour e un disco. Fatelo per me. Sono a vostra disposizione per pulire lo studio”. Anche Fiorella Mannoia in pressing: “Tournee subito”

TANA PER TANANAI– Il cantante milanese che piace alle figlie e alle mamme (“ti ricordi solo l’anno scorso su sto palco è andato tutto storto/ ma ho droppato 3 hit, fatto 3 feat e piaccio alle mamme/ a posto”) parla con Fiorello di Ciccio e Mimmo. Ma chi sono? “Sono due tipi che hanno il wi-fi, si sono presentati all’entrata dell’albergo dicendo che ce l’avevano”. E lo showman: “Sei sicuro che era wi-fi?”

lorella cuccarini 2

MEZZO ADDORMENTATO E MEZZO UNGULATO – La gag di Fiorello in diretta da Via Asiago a Roma con Amadeus: “Non ci sto capendo più niente. Ho più fusi orari io che un pilota dell'Emirates. Ieri alle 3 e mezza è passato un cinghiale. E mi ha detto: “Ancora qui stai?”

SIAMO FATTI COSÌ/ SARKO-NÒ SARKO-SÌ – L’esibizione di Carla Bruni è stata accompagnata da battutacce e spernacchiamenti sui social. Spinoza: “Vabbe', se fate cantare Carla Bruni dopo Elisa e Giorgia vuol dire che vi sta proprio sul cazzo”. Il commento al fiele di Paolo Giordano (il Giornale): “Carla Bruni tra un chirurgo e l’altro ha trovato anche il tempo di fare un duetto?”

J-LO, SCANSATE – Il senatore leghista Claudio Borghi impazzito per la performance di Lorella Cuccarini. Anche Gianni Morandi ingrifatissimo: “Lorella mi ha fatto effetto”…

lorella cuccarini

VIVA LA LIBERTE’ – Loredana Bertè pubblica un video del Festival del ’93 in cui è insieme alla sorella Mia Martini a cantare “Stiamo come stiamo”: “Di tutti i Sanremo, ce n’è uno che porto dentro al cuore. Avere mia sorella, Mimì, con me, ad affrontare il bello ed il brutto di quello che rappresenta il Festival. Nella serata dedicata ai duetti, mi piace ricordarci così. Ciao Mimì”

rosa chemical

CARLA BRUNI A SANREMO 2023 colapesce dimartino con carla bruni in vintage versace NICOLAS SARKOZY E CARLA BRUNI A SANREMO 2023